傳與古天樂育有一對雙胞胎 宣萱享受單身生活懶理傳聞 (19:41)

宣萱、吳啟華今日出席網劇《執法者們》開鏡儀式，與同劇演員預演一場法庭戲。宣萱身穿法官戲服，但表示其角色不是法官，亦非反派。她說︰「今次的角色是我從未演過，跟本人有很大的反差，很有挑戰性，但亦有壓力。我曾在新加坡演過一個有很多陰暗面的角色，自問不太滿意，這次的角色也有陰暗面，但不算嚴重，相信會有不同的揣摩。我在劇中會圍繞在陳豪、馬國明之間，未知是否有三角感情關係。」

談到內地近日瘋傳古天樂向她表白成功，更指兩人育有一對雙胞胎，宣萱笑道︰「只是傳聞，毋須理會，也不知怎樣回應。我很享受現在的生活，做自己喜歡的事，一個人生活也可以很開心。去年感染新冠病毒，加上外出用膳又遇上服務態度不好的侍應，我已習慣經常留在家，日常外出大多數是遛狗。如果有緣分，那個人自然會出現，不用太刻意，感情事隨緣。」宣萱避談身邊可有追求者。吳啟華指她條件好，一定會有很多人追求，毋須他介紹。

吳啟華在《執法者們》中飾演副警務處長，與張國強爭做「一哥」，亦跟飾演其下屬的黃宗澤有不少對手戲。他說︰「我演黃宗澤的師父，動作戲當然叫他做！首次跟陳豪、馬國明合作，還有其他相識多年的老朋友，十分期待，可惜我今次與宣萱沒感情線，劇中的角色幾Dry。」

（即時娛樂）