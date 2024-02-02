孖陳豪馬國明組「最強視帝」拍網劇 Bosco向樂易玲補鑊 簽多2年約 (20:51)

陳豪指他們3個在劇中各有職責崗位，導演亦邀請真正大狀現場監督，糾正對白。（劉永銳攝）

Bosco和樂易玲襯到絕合照，Bosco還表示主動簽多2年合約，向樂小姐補鑊，並說：「生是邵氏人，離開也是邵氏人。」（劉永銳攝）

陳豪、馬國明（馬明）及黃宗澤（Bosco）於《萬千星輝頒獎典禮2023》，分別獲封為香港、馬來西亞及大灣區視帝，各有千秋。3位視帝首次合體組成「最強視帝聯盟」，拍攝網劇《執法者們》，並聯同吳啟華、宣萱、林嘉華、羅子溢、梁競徽（前名梁烈唯）、王敏德，以及洪永城、陳瀅、陳敏之、劉佩玥、劉穎鏇、蔡潔等演出。

擔任《執法者們》監製的邵氏高層樂易玲和導演黃國強，今天（2日）率領一眾演員於前身北九龍裁判法院內取景，兼進行新劇開鏡拜神儀式。劇中部分演員，預演一場舌劍唇槍對簿公堂戲，並介紹角色。早前在頒獎禮忘記公開說「多謝樂小姐」的Bosco，借機開玩笑說自知犯死罪，刻意精心挑選服裝來襯樂易玲，兩人襯到絕合照外，他笑言要主動簽多2年合約向樂小姐補鑊，並說：「生是邵氏人，離開也是邵氏人。」

陳豪、馬明及Bosco，分別飾演代表律政、廉政公署及警方3個不同執法部門，劇中他們一齊查案，對抗飾演大反派的林嘉華。3位視帝首次同劇合作，各有任務，其中Bosco大呻辛苦：「我做警察，好多動作戲都要打餐死，馬明做ICAC打得比我少，而陳豪是律師就講餐死，好想和他對調。之前分別與他們兩人拍過幾套劇《溏心風暴》、《飛虎之雷霆極戰》，而這個3人組合就是第一次。」

陳豪指劇中他們3個在劇中各有職責崗位，導演亦邀請真正大狀現場監督，糾正對白。他笑說3人各有感情事發展，不會出現爭女仔情况。Bosco與好拍檔蔡潔以往做知己好友，今次被安排演情侶。Bosco又嘲笑可能馬明剛成為人夫，所以不敢安排他太多感情線，因此應該安排由陳瀅主動追求馬明。

（即時娛樂）