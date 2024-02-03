張致恒否認曾向前度莊韻澄求婚︰我連我老婆都冇求婚 (14:36)

莊韻澄早前接受田蕊妮在《喱騷》的清談節目《港女萬歲》訪問時，回憶當年與張致恒（Steven）一起時從沒結婚的想法，亦曾拒絕對方的求婚。Steven在社交網發文，澄清從未向過任何人求婚，包括現在的太太雯雯。（莊韻澄、張致恒Ig圖片 / 明報製圖）

莊韻澄早前接受田蕊妮在《喱騷》的清談節目《港女萬歲》訪問時，表示以往每次拍拖也會視對方為結婚對象，唯獨與張致恒（Steven）一起時從沒結婚的想法，覺得他這個人不OK。莊韻澄透露Steven曾向她求婚，但她沒有答應。她解釋︰「佢真係好靠唔住，我唔想做離婚KOL。」Steven今日在社交網發文澄清未曾向過任何人求婚，包括現在的太太區燕雯（雯雯）。

他說︰「我想澄清番一樣嘢，我冇同任何人求過婚，我其中一個最遺憾嘅亦都係呢一樣嘢，我連我老婆都冇求婚，當年因為我嘅貪玩，令到結婚本來係一件美好嘅事，最後搞到草草了事結咗婚就算，雖然大家睇落去呢一段婚姻好似好兒戲，我亦都有好多地方係做得唔好令到老婆成日都嬲，所以呢件事一直都記咗喺心裏面，一直都好想解決晒所有財務危機，就好好咁樣擺番個酒，影番靚靚嘅婚紗相，咁就perfect喇！最後好想同老婆講聲對唔住，一直以嚟要你承受我啲小朋友性格，三分鐘熱度、冇記性、貪玩、懶惰、嚴重拖延症 ，我會好好咁樣去改變令到個屋企更加美好，所以若果你真係有啲咩唔開心嘅話你就盡管喺Ig擺出嚟啦，聖經裏面有話過『路 11:36 若是你全身光明、毫無黑暗、就必全然光明、如同燈的明光照亮你』，若果我好好地做好自己，將自己嘅幽暗處暴露出嚟，我諗所有嘢都會變番好，繼續努力為咗呢個屋企變得更加成功！」

（即時娛樂）