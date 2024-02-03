河國榮離世｜與太太相愛逾30年 曾因愛犬醫藥費欠債80萬 (16:41)

河國榮來港後結識了一生摯愛張浣澄（Bonnie），兩人結婚超過30年一直恩愛，且先後收養了13隻狗，視牠們如自己的仔女。（資料圖片 / 明報製圖）

河國榮昨晚（2日）被發現在西貢一村屋內燒炭輕生，終年58歲。河國榮因熱愛香港文化於1987年來港追夢，加入娛樂圈前曾當英語老師，因而結識到其一生摯愛張浣澄（Bonnie）。Bonnie原來是河國榮的學生，兩人相識不久便墮入愛河。河國榮後來因簽證到期，因不想返回澳洲而決定跟拍拖只有8個月的Bonnie結婚。兩人於1989年3月18日舉行婚禮，惟當時Bonnie的父親認為外國人都玩世不恭，極力反對2人的婚事。河國榮後來寫了一封信給外父，加上對Bonnie的家事出心出力，最終感動了外父。

河國榮與Bonnie多年來一直恩愛，由於太太心臟問題不適合生育，兩人一早放棄生兒育女，先後收養了13隻狗，高峰期時曾一年收養9隻狗。河國榮視愛犬如親生子女，曾因賀爾蒙失調而出現情緒問題的他，當年全靠愛犬陪伴走出低谷，2017年更曾因為愛犬的健康問題而擱置回澳洲計劃。由於愛犬年紀漸長，4年內有10隻愛犬相繼離世，加上自己的基底細胞癌及心律不正手術費，他曾因此於2020年時欠下80萬元巨債，但依然無悔，和太太節衣縮食過日子。

據了解，河國榮最後一隻愛犬Coco已離世，他沒再飼養寵物。而太太Bonnie去年逝世後，河國榮在香港只有太太一方的親戚，他兩個親妹妹均在澳洲，其好友已通知兩女噩耗，現需時間處理身後事。

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（即時娛樂）