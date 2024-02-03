MIRROR演唱會｜姜濤戰勝內心恐懼 1個人跳唱《鏡中鏡》 (17:44)

姜濤去年元旦日在亞博舉行的叱咤頒獎禮上跳唱《鏡中鏡》的演出獲不少負評，他昨晚在同一場地舉行的MIRROR演唱會上，克服自己的內心恐懼，再次一個人跳唱此歌。（MIRROR YouTube片段截圖 / 明報製圖）

男團MIRROR昨晚（2日）舉行第15場亞博演唱會，成員姜濤在彩蛋環節上出場，一個人跳唱歌曲《鏡中鏡》。姜濤跳唱前先發言︰「Hello大家好，第15場喇喎，可以話好漫長，亦可以話好短暫。大家今晚開心嗎？開心就好喇！作為藝人，都係希望每一個睇自己嘅觀眾可以開心。今晚呢個彩蛋，好多工作人員，好多身邊嘅人都有提過，姜濤你唱咩歌呢？你會唱甜蜜嘅歌？我覺得好似幾好喎，但我覺得好似爭咁啲嘢。有人提議不如唱慢歌？開頭我又覺得幾好喎，又出咗隻新歌《岩巉》，但係又好似爭啲。爭啲咩呢？我就問自己喇，問自己心入面最想唱咩歌呢？我咁多隻作品入面，我最喜愛邊隻歌呢？」

姜濤稱內心早有答案，但這首歌他在一年前同一場地表演後聽到很多聲音。他說︰「無論係作品又好，我個人又好，都受到好多指點。我非常感激呢啲聲音﹗過去呢一年，for我自己嚟講，可能係比較艱難嘅一年，無論係心理上定係咩都好，但係我好感激喺一年後嘅今日，我仲可以話畀你哋聽一啲說話，我覺得自己有move on到，但我覺得好似仲爭最後一個step可以move on到。喺過去呢一年，我有表演過呢隻歌，但我覺得我心入面都係恐懼佢，所以我每次都話要有多啲dancers backup我。因為可能心入面始終有個關口過唔到，可能就係對呢隻歌最深嘅恐懼。兩年前出呢隻歌嘅時候，佢入面有好多道理，我覺得我兩年後嘅今日先真正明白呢隻歌入面嗰種道理，希望今日我真正做到。跟住落嚟呢隻歌，我希望可以畀一年前嘅自己一個交代，今日可以比嗰一日做得好啲。」

姜濤隨後開始跳唱《鏡中鏡》，他完成演出後向觀眾90度鞠躬，然後呼了一口氣，輕鬆地笑着說︰「完成咗喇﹗多謝大家﹗多謝過去一年所有嘅一切﹗」

姜濤今日在社交網上載其彩蛋片段及留言︰「讚我的，罵我的，喜歡我的，討厭我的，我都由衷的謝謝你們﹗Thank you﹗#鏡中鏡 #nevergiveup」

（即時娛樂）