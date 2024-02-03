狀王之王｜姚子羚化醜妝爆笑出巡 情緒過山車考演技 (18:19)

王浩信、姚子羚主演的劇集《狀王之王》，昨晚（2日）一集展開新個案「幽靈新娘案」。富家千金林惠敏（鄧伊婷飾）大婚之日離奇失蹤兼留下遺書，惠敏父親林慶（王俊棠飾）將矛頭直指窮女婿湯文武（莫家淦飾）。湯文武與林慶事後先後請求宋世傑（王浩信飾）代打官司，林慶因開出高酬金500兩，成功請得宋世傑做狀師，玲瓏（姚子羚飾）為此大為氣結。此時，另一名狀楊鳴（趙永洪飾）以幫湯文武為名，在公堂上處處與宋世傑對着幹。宋世傑就案件展開深入調查，其間竟碰到疑似已變成水鬼的林惠玲。

姚子羚飾演的玲瓏在昨晚一集十分搶鏡。宋世傑處處留難，玲瓏為保「宋太」之名遊走發火、忍氣吞聲及扮嬌嗲之間，其間又因不齒宋世傑為錢打官司，一度嬲至幾乎失聲。姚子羚在劇中除了要拋出情緒過山車的演技，亦散發出喜感，尤其以玲瓏被小鳳（王子涵飾）化超醜妝出巡一幕最瘋狂。玲瓏不知道妝容出事，每當遇到有男子經過即大拋媚眼，而這件事成為宋世傑日後反擊楊鳴的重要供詞。

談到玲瓏這個角色多變化，子羚自言很享受：「玲瓏呢個角色確實好多面，有時要扮男人，有時要好麻甩，又要化醜妝，有時好惡死，有時又好嗲，亦有正經傷感戲要處理，仲有打戲。我好開心可以演一個有咁多唔同面貌嘅角色，成日都會下一秒唔同樣，表情同情緒上落好大，幾正﹗我最開心係可以豁出去，可以好放咁去演喊戲或搞笑戲。」

對於有網民將她的演出跟當年《狀王宋世傑》的郭藹明比較，姚子羚說︰「我事前都有睇過郭藹明同梅艷芳飾演嘅玲瓏，只係最後決定跟劇本演，因為劇本寫好咗故事同人設，我主要係跟故事走，同埋喺現場同導演林子聰商量。玲瓏係好率直同簡單嘅人，佢只有一樣嘢，就係好愛宋世傑，佢嘅出現就係要保護宋世傑，我主要攞住呢點去演自己喜歡嘅玲瓏。」

林子聰為《狀王之王》身兼3職，除了飾演角色「何守信」，亦是該劇的總導演及編審。清減了不少的他透露非刻意減肥，而是身兼3職忙到瘦。林子聰說︰「度劇本、寫劇本、臨場改劇本，加上要同演員排戲，如果我有份埋位就要即刻化妝同換衫，一邊拍一邊睇playback。拍完夜晚就算返到屋企，我都未必瞓到覺，要諗第二日拍嘅嘢或者再之後嘅安排係點，真係周身唔得閒。」

（即時娛樂）