朱千雪懷孕6個月百無禁忌 照拎鉸剪主持剪綵儀式 (19:01)

朱千雪今年與丈夫最後一次二人世界過情人節，她透露已訂了餐廳吃飯，自己沒準備驚喜，不知道丈夫有沒有。（柯美攝）

懷孕6個月的朱千雪出席活動時未理會大肚婆禁忌，手執剪刀主持剪綵儀式。她表示自己不太迷信，但事前已問母親，只要不在牀上用剪刀便可。（柯美攝）

懷孕6個月的朱千雪（Tracy）今日穿上3吋高跟鞋出席皮膚管理中心開幕活動，未理會大肚婆禁忌手執剪刀主持剪綵儀式。她受訪時自言不太迷信，但事前也問過母親，媽媽說只要不在牀上用剪刀便可。至於其他傳統禁忌，她表示在不太影響生活下會照做，但當然不會搬重物和揼釘。「最重要自己心態，保持開朗和定期檢查便可。」

她說目前身體狀况很好，有做適量運動，且很努力護膚。「BB在肚子裏每天長大，我亦每天『長大』﹗我之前已有點水腫，我不想樣子那麼腫。幸好，我沒有妊娠反應，沒爆瘡及長色斑，也沒有不舒服，只是近日起牀時腰有點痛，所以我會踱步及做點運動。不過，我因喜歡大笑而有眼紋，而且容易曬黑，所以平日會塗防曬及盡量不曬太陽。」

朱千雪透露母親將於3月從加拿大回港，屆時兩母女會一起採購嬰兒用品。「我現在什麼都未買，連BB牀也未有，家中只有朋友送的BB衫。很期待跟媽媽、奶奶一起買BB用品。我會與丈夫一同挑選BB牀，但我們最近很忙，沒時間一起去選購。」朱千雪表示她今年的工作已排滿，加上要努力掙奶粉錢，能做的工作也會做，只會在分娩前後休息。

談到今年與丈夫最後一次二人世界過情人節，朱千雪透露兩人已訂了餐廳吃飯，她沒準備驚喜，不知道丈夫有沒有。「沒有也不打緊，我嚮往靜靜地度過。大家平日也很忙，安坐家中，毋須花巧。」

（即時娛樂）