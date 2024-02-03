Jon Bon Jovi讚未來新抱美莉布朗努力 (18:48)

格林美音樂頒獎禮香港時間周一（5日）早上舉行，按照慣例此前都會舉行MusiCares晚宴，表揚年度人物，過去的得獎歌手包括保羅麥卡尼（Paul McCartney）、桃麗芭頓（Dolly Parton）等，今年輪到搖滾樂隊Bon Jovi的61歲創始成員Jon Bon Jovi，他稱獲此榮譽「難以言喻」，尤其過往得獎者都是偶像中的偶像，「能夠稱呼他們為朋友，更是我人生中最大榮譽」。出席晚宴的包括「波士」Bruce Springsteen、Lenny Kravtiz、湯漢斯（Tom Hanks）太太麗達韋遜（Rita Wilson）、澳洲歌姬Kylie Minogue、美國女歌手Katharine McPhee等，十分熱鬧。

Jon Bon Jovi接受傳媒訪問時透露，早前為女兒Stephanie的婚禮創作了歌曲《Kiss The Bride》，並希望成為「未來100年的婚禮歌曲」；談到兒子Jake與《怪奇物語》女星美莉布朗（Millie Bobby Brown）將來結婚，他還不太肯定會否獻唱，但就盛讚未來新抱很努力，「他倆一起長大，我們都很愛他倆，完全支持他們一起，她很用功，Jake也是」。

（即時娛樂）