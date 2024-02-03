亞洲超星團｜奧利隊演出引爆全場嗌安歌 Rain︰你們可以出道了 (19:46)

「GGBond」隊的演出最吸睛，奧利、王東晨、郭殿甲、林展爍和梁詩煜以All black造型上陣，型格十足，獲超星總製作人Rain稱讚可直接出道。（大會提供 / 明報製圖）

無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》今晚（3日）播出的第11集是超星練習生第3次舞台公演，賽制是團隊搶擂戰，5支守擂隊伍率先上場，各隊守擂隊伍表演完後，現場觀眾會投票畀分，之後才再到5支攻擂隊伍表演。

5隊中以「GGBond」隊的演出最吸睛，奧利、王東晨、郭殿甲、林展爍和梁詩煜以All black造型上陣，型格十足。演出開始時，奧利從台上的鳥籠掙扎而出，之後化身扯線公仔被隊友舞來舞去，戲劇感十足，再加上梁詩煜的後空翻、王東晨飆高音，整個演出完成度十分高。超星導師C君笑言：「你們可以安歌嗎？太好看了吧！」全場粉絲即齊齊大叫安歌。超星總製作人Rain亦大讚：「我覺得你們隊可以出道了，要讚你們的點非常非常多，你們5個自信感爆棚，非常好！」

3大「顏值擔當」艾克力亞、李權哲和李逸組成的「All Night」隊演出《R&B All Night》，李逸彈鋼琴曬甜美歌聲，配上艾克力亞和李權哲的雙人獨舞，氣氛浪漫。C君表示：「你們帶來了目前為止最好聽的演出。」Rain同樣被李逸的演出震懾，但指李權哲、艾克力亞出現不少失誤。朱正廷更直指身為隊長的艾克力亞選錯歌：「選歌很重要，要想好能不能把握好這首歌，你們人也比較少，表現好不好一眼就可以看得出來，如果只是想要突破自己，那我覺得最好不要！」

最後上陣的「禁忌獵豹」隊，陳鑫昊、尹俊嵐和愛合玩除衫變裝，兼跳出妖味十足的舞蹈。Rain大讚：「我有點吃驚！你們表現出來的性感模樣非常吸引我，特別像性感的吸血鬼，3位的表情都非常棒，你們表情演技我想給你們打100分。」

（即時娛樂）