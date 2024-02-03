郭富城自嘲做完演唱會謝晒 林家棟對河國榮輕生感愕然 (23:16)

郭富城（城城）、任賢齊、林家棟、張可頤、胡定欣及林雪等，昨日出席電影《臨時劫案》首映禮，吸引大批粉絲現身支持，迫爆商場3層樓。《臨》片在內地的累計票房已逾2億人民幣，3位男主角希望電影也能在港大收旺場兼贏口碑。城城在活動上笑言︰「看了一篇內地報道很好笑，說周星馳是『喜劇之王』，郭富城在《臨時劫案》中應叫『悲劇之王』。」

城城首映禮後受訪，稱與任賢齊、林家棟、張可頤首次合作，戲中角色亦從未演過，他飾演悍匪，林家棟是的士司機，任賢齊則是老人院社工。張可頤在戲中飾演女警，會有開槍場面。她表示從影以來未試過開槍，有開槍恐懼症，所以今次買重保險，最怕皮膚和眼睛受傷，失去拍護膚品廣告的機會，但完成拍攝後已克服恐懼。城城、任賢齊、林家棟異口同聲表示張可頤毫無開槍經驗下開槍，應該是他們買重保險才對。

談到會否謝票谷票房，城城笑言︰「我個人已『謝』了，不去謝票。」城城日前在內地的《臨》片宣傳活動上一臉病容，事後有報道指他扁桃腺發炎，城城未回答有何不適，只說自己聲線也變了，為演唱會用盡氣力，又說當日林家棟看見他不適立即蹺實他。林家棟說︰「他說自己感冒，他完成演唱會的第2天即來做電影宣傳。」太太方媛早前現身內地節目時，霸氣回應被指拜金和身材矮小的批評，城城說︰「我有看，今天暫時不回應。過年開開心心，沉重、負面與不實的事情就不答了。」

河國榮輕生離世，林家棟稱昨晚收到消息，很愕然。他說︰「我們是好朋友，1993年已合作。當年我監製電影《死開啲啦》時有找他演出，他需要一個機會，他亦演得很好﹗我們平日少見面，但偶然會約出來飲茶。我不知道他過去一年發生了那麼多事，明天會聯絡演藝人協會，看看有什麼可幫忙。」

胡定欣在戲中飾演林家棟懷有身孕的太太，角色人設要靠老公，拍攝時要素顏上陣兼頭髮凌亂。她回憶拍攝時正同步為劇集《破毒強人》開工，兩個角色反差很大。胡定欣說︰「可能導演想我跳出電視劇中固有的女強人和專業人士形象，令觀眾耳目一新。今次是我繼《逆流大叔》後再拍電影，希望未來可嘗試更多不同角色，發掘多些可能性。」

（即時娛樂）