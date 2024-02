女團COLLAR前成員蘇芷晴(So Ching)的舞蹈員男友李啟言(阿Mo),於2022年7月的MIRROR演唱會上被墜下的巨型屏幕擊中受重傷,至今仍在醫院接受治療,康復路漫長。So Ching停工半年照顧男友,雖然曾復工5個月,惟最後決定退團,離開幕前。日前(1月31日)是So Ching的28歲生日,她在社交平台分享慶祝照片,表示生日願望跟去年一樣,希望大家繼續為阿Mo打氣。So Ching說︰「今年的生日願望同上年一樣,希望大家可以一齊集氣,繼續為佢打氣。Thank you for all the blessings and love﹗」

阿Mo的父親李盛林牧師在昨晚(3日)發出代禱信,表示兒子已透過外骨骼被動行了190次,帶動外骨骼大概10萬步,強化了腳部肌肉、心肺功能和神經活動。他表示阿Mo去年5月中開始用上身輕微擺動控制外骨骼的步速和步伐,8月開始已沒再掛尿袋用外骨骼帶動步行。阿Mo在治療過程中就像玩電子遊戲機升級一樣,經過一年已差不多到達「打爆機」階段。

(即時娛樂)