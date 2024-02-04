鄭啟泰離世｜王雁芝公開男友求婚照︰我要學會一個人瞓 (14:05)

資深唱片騎師鄭啟泰前晚（2日）突然身體不適，昨晨送入律敦治醫院深切治療部，延至黃昏時離世，終年56歲。未婚妻王雁芝在Ig限時動態發出多張帖子哀悼男友，其中一張照片疑是鄭啟泰在一晚宴上成功向她求婚後的兩人合照，相中的鄭啟泰左手高舉住一束花，右手拖着王雁芝的手，王雁芝就笑到見牙唔見眼。王雁芝說︰「本來我想話我咁肥，唔po，佢就話一齊減肥影輯靚相，但係依家，呢張相係最靚嘅，我見到我最有型最自信嘅未婚夫。多謝髮再生黃生鼓勵，佢做了佢最勇敢的一件事，因為我知道他不想結婚的。my man，最有型的就是你。」

王雁芝又分享兩人吃餃子的生活照、她攬住男友的甜蜜照、男友的童年照等，對已在天上的鄭啟泰說︰「一日讓我成為最幸福的人，隔天你就自私地玩。可惡的你，最愛整鬼幾鬼怪呢一次，整鬼一啲都唔好玩。掛念你！傻佬，依家係咪游緊水呢？今日我就要學會自己一個人瞓覺啦。前天我們一起吃的一頓飯，我說我要請你吃Omakase，因為全年賺到錢嗱，我無拖無欠啦！」

她又對網民說︰「我的未婚夫靚仔嗎？請記住最好的他，請記住最搞笑的他，請記住最開朗的她，請記住最鬼怪的他，我哋最受尊重的DJ。請原諒我之前的post錯字百出，眼淚把字都蓋住了﹗佢就係一個大好人，我冇揀錯人。他給予我無限度支持，我做什麼他100%支持我，我的最大後盾。佢鍾意整鬼人，今次佢真係畀咗個大整蠱我。」

（即時娛樂）