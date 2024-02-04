MIRROR尾場演唱會感動落淚 邱士縉終極騷肌成全場焦點 (17:05)

男團MIRROR昨晚舉行最後一場亞博演唱會，吸引大批圈中人捧場，包括梁詠琪、阮小儀、謝茜嘉、少爺占、當奴、房屋局常任秘書長兼房屋署署長的羅淑佩、傳秘婚的古天樂（古仔）與宣萱，古仔看了約半小時先行離開。為演唱會操出爆肌身形的邱士縉（Stanley）與李駿傑（Jeremy）跳唱歌曲《Fever》時送驚喜，最後一晚赤膊上陣，露出結實胸肌和腹肌，令現場粉絲瘋狂尖叫﹗緊接出場的副隊長江𤒹生（AK）也脫去外套，露出入面的透視背心。他與一同演出的女舞者有不少親密互動，更為其中一位舞蹈員抹汗，又摸對方的臉。AK說︰「多謝12個女仔陪了我16晚﹗最後一晚，我要曳一點﹗」呂爵安（Edan）唱完《霸道總裁》後，亦向粉絲單眼嘟嘴送飛吻。

柳應廷（Jer）分享他去年創作歌曲《Dear Children》的原因，說當時得知身邊很多朋友不開心，於是想寫首歌為他們打氣。Jer說︰「當大家在工作、愛情或事業上不如意或感到寂寞時，想你們知道有人在身邊陪伴，不是只得自己一個。我在這首歌用上『Children』一字，是因為小朋友最真摰、有童真、不怕犯錯，他們這一面應好好保留。」MIRROR合唱團歌《We All Are》時，陳卓賢（Ian）、Jeremy、Jer及王智德（Alton）均流下男兒淚。

尾聲的彩蛋環節，12子一同現身，隊長楊樂文（Lokman）召喚全場歌迷為MIRROR歡呼1分35秒。他表示16場演唱會不容易，每晚也很辛苦和疲倦，但粉絲的支持令他們有力量繼續下去。Lokman說︰「今晚之後，我們會重新出發，當由Day Zero開始，然後去世界各地開騷，見證MIRROR及MIRO的力量。很多事不容易，但相信只要願意踏出第一步，就可以消化、接受和改變，眨一眼就變得容易。」Lokman透露MIRROR將推出新歌《Day Zero》，12子隨後合唱《一秒間》。MIRROR唱出演唱會最後一首歌《We Are》，由於歌迷未肯離場，12子再出場合唱《BOSS》，呼籲歌迷回家。

（即時娛樂）