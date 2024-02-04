吳若希被批命格容易惹是非 馮盈盈情傷後拒拍拖？ (20:19)

無綫風水賀年節目《2024風生水起》明晚（5日）至周四（8日）播出第4至第7集，第8集將於年初二（11日）晚播出。明晚一集「龍年開運搵師傅」邀來吳若希（Jinny）任嘉賓，堪輿學家麥玲玲指Jinny八字命格多衝擊，跟任何人結婚一樣都會磨擦多，並叮囑Jinny搵屋要謹慎。她說︰「唔好揀鬧交嘅屋，或擺設上多衝擊。你本身命格是非多，躺着也中槍，小就是非，大就官非。你將女兒書桌移向西北文昌位，擺放一啲植物可增強子女讀書運。」麥玲玲指屋內放太多公仔容易惹是非，同時要留意主人房廁所是否沖睡牀，橫沖影響健康，直沖則影響夫妻感情。她又提醒留意廚房佈局，不宜太多反光物料，折射灶頭容易出現三角關係。

後晚（6日）一集邀來馮盈盈任嘉賓，去年重返校園修讀食品產業管理市場營銷碩士課程的她，捉住麥玲玲師傅請教增強文昌運妙法。她表示上學期成績獲A-，希望下學期能奪A+，望以一級榮譽成績畢業。麥玲玲指讀書運觀額頭和耳朵，馮盈盈額頭飽滿明亮，耳朵輪廓分明，絕對是一名學霸。她又指馮盈盈屬狗雖然沖太歲，但藝人犯太歲反而機會多，建議馮盈盈今年多現身幕前，有助名氣提升。談到桃花運，馮盈盈揚言不想拍拖，麥玲玲說：「咁一定係受咗情傷！」眾人聞言嘩聲四起。

（即時娛樂）