《公司冇逼我跑馬拉松》足本版 柳俊江熒幕最後身影鼓勵阿神 (22:13)

ViuTV節目《公司冇逼我跑馬拉松》於周五（2日）播映最後一集，五個堅持到最後到台灣參加台北馬拉松的藝人只有吳保錡（保錡）、曾贊學（阿神）、李炘頤（Alina）、蔡寶欣（Pony）與米露迪。其中Pony成績最好，「SUB 4」完成全馬，Alina、米露迪與負傷上陣的保錡也完成，可惜阿神未達標而取消資格未能完成賽事。他向自己承諾要完成一次全馬，節目結尾由五個藝人各說出參與節目的感受便結束。

網上足本版，尾段是阿神返港後於1月2日自我挑戰在香港跑一次全馬的42km，柳俊江與一班跑友陪伴他完成這路程。柳俊江以嘉賓身分跟五個藝人練跑於第六集播出，以為這是柳爺在熒幕的最後身影，原來他在1月4日輕生前的兩日，1月2日跟一班跑友再陪阿神完成他跑42km的目標。阿神初時以為要獨自跑，故特別感謝對方相伴，柳爺輕鬆說：「唔好啦！一個人咁悶。」他又說當日也是自己2024的第一課，起跑前還叮囑阿神目標是輕鬆、完成。他們由大埔大王爺廟出發，經大尾督到大圍再折返大王爺廟， 全程42.3km，阿神以5小時6分鐘完成。柳爺在終點站等阿神，說記得保錡第一次帶阿神參加練跑時初印象並再給他鼓勵，最後畫面是阿神、柳爺與一班跑友的合照並寫上「謝謝你」。

（即時娛樂）