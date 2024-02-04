楊千嬅生日憶低潮期落淚︰見到自己嘅CD碎到一地都係 (21:38)

楊千嬅昨天（3日）50歲生日，與近千歌迷開派對慶祝。近年主力內地市場的她自言在香港長大，一早決定50歲生日要留港跟家人及朋友度過。她說︰「冇諗過自己唱歌會唱到半百，回頭望呢段人生路非常精彩，冇遺憾。」千嬅表示已視出席粉絲是家人，又說很久沒在香港演出，不想哭。她在派對上唱出《火鳥》、《我係我》、《偷生》等歌曲，隨後分享心底話，其間忍不住落淚。千嬅自言經歷了一個很大的考驗，過程雖不容易，但也生活得很好，毋須擔心。她說︰「我回望人生係笑比喊多，都係開心嘅人生。過去嘅日子經歷高山低谷，得到好多養分同智慧。」

千嬅坦言那幾年頗難過︰「新時代網絡風暴係一場好震憾嘅經歷，我乜都遇過晒，幾十歲人有咩未見過？真係低處未算低...經過呢段日子，我發覺自己真係好強大。好感恩上天畀我有力氣時經歷呢個浩瀚人生。低潮時嘅情緒係無色無味，當人負面時要容許自己唔開心。我試過死頂，唔想畀人知我唔開心，結果刻意扮開心就嚇親好多人，令大家好擔心我。嗰一刻，我好迷惘，唔知發生咩事，好困擾。見到自己嘅CD碎到一地都係，心好痛，連朋友都唔敢再關注。你鬧我冇問題，唔好鬧埋我啲朋友，諗住一個人撐唔好害人。我曾經覺得好恐怖，選擇『熄機』唔睇唔理唔聽，休息畀自己時間消化。」

千嬅直言是靠歌迷力量才能重新振作，有歌迷將她多年來的得獎感言剪輯成3分鐘片段。千嬅續說︰「我當時邊睇邊喊，原來我講過嘅說話曾經幫到人，到最後幫番我自己。我發現困難時，只可以自己救自己，唔好放棄自己。我想同愛我嘅人講，面對困難時記住有心跳就有希望，唔好放棄自己。我希望你哋愛自己，要有健康身體，面對挑戰時提升自己嘅能量，遇到最壞最唔開心嘅事都可以逆轉。我50歲做到，你哋咁後生可以活得更精彩。」

（即時娛樂）