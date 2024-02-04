胡鴻鈞喜見偶像美斯 性格內斂未表達內心澎湃 (22:55)

胡鴻鈞、限定二人組合GX之鼓鼓呂思緯和蕭秉治、陳浚霆、張馳豪、安俊豪、梁樂童、蘇家欣、康志維、新晉四人女子組合SPIRAL、Busking組合藍波灣和跳舞隊Rockz Elements昨晚於尖沙咀栢麗大道演出《唱跳「夜」尖咀》音樂活動，由黃昏5時開始，SPIRAL打頭陣先跳唱最新派台歌《Not Bad》，然後唱陳百強的《再見Puppy Love》。緊接是梁樂童與康志維合唱《手心的薔薇》；安俊豪與師妹蘇家欣表演；陳浚霆唱劇集《愛·回家之開心速遞》片尾歌《大個之後》，他說：「今次參與《唱跳「夜」尖咀》心情很緊張也很興奮，很難得有這個機會和大家在尖沙咀一起busking 。《大個之後》做劇集片尾歌後反應也很好，初初很多人也不知是誰唱，但聽多幾次便知道是我唱，他們也問我什麼時候正式推出這首歌和可以看到 MV。」張馳豪以木結他自彈自唱《I'm Yours》，觀眾為他和唱。

胡鴻鈞開心在戶外演出，去年多在內地工作的他，透露今年多留港拍劇，稍後投入拍攝邵氏網劇《執法者們》，他飾演黃宗澤的線人，二人有不少對手戲，「暫時看了10集劇本，未看到有感情線，我也很期待」。談到去年在內地多個城市開演唱會，他稱今年有計劃在港開騷 ，被很多歌迷追問。

近日阿根廷球王美斯襲港，胡鴻鈞前日與丁子朗化身粉絲到酒店等偶像，見到美斯相當興奮，他說：「很難得球王來港，我在附近便去看，雖然未能合照和拿到簽名，但不會失望，能親眼見到美斯已心滿意足，我有用手機拍下他進入酒店。」問他會否有偶像包袱，不像其他粉絲看到美斯時瘋狂尖叫？胡鴻鈞笑說跟「偶包」沒有關係，他本身性格內斂、成熟、斯文和文靜，儘管內心很澎湃，因不懂得如何表達，唯有放在心中默默支持。

（即時娛樂）