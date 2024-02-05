鄭啟泰猝逝｜胞妹籲勿胡亂猜測死因 未婚妻延續Eric樂天精神 (13:46)

資深DJ鄭啟泰前天（3日）猝逝，終年56歲，消息震驚演藝界，鄭啟泰胞妹Fiona和未婚妻Angie今天（5日）到律敦治醫院一同見醫生了解情况。事後2人受訪，Fiona表示哥哥Eric（鄭之洋名）的真正死因仍未找到，她說：「醫生建議個Case轉交死因裁判處進一步解剖，𠵱家我哋唔會估任何原因，我哋都好希望外界唔好亂講，同埋我代表父母多謝大家關心，我哋全部都收到，畀啲時間我哋去處理。」

問Eric事前身體狀况如何？Angie說：「佢身體一直都好好，朝早一齊做運動，我哋成日食生果，注重健康，本來打算Join gym，想身體健康影輯好靚婚紗相，奈何有唔開心事發生，但我哋都會一直keep住Eric好好嘅spirit，一直生活落去。（未影婚紗相？）未影，所以諗住健身食健康嘅嘢，早睡早起，呢個係我哋本身習慣，我哋不嬲都有做嘅，但係結婚要更加謹慎。」

至於Eric出事前幾天有沒有身體不適？Angie說：「其實佢又冇乜，係有啲攰，佢好清醒，同平時一模一樣，冇乜特別，我哋有講有笑照睇電視。（妹妹：佢好健康嘅，所以大家唔好揣測太多）。」

有指Eric急性肚屙？她說：「其實佢有肚屙，唔係急性，係斷斷續續，唔係去得好多次，但都有肚屙。（除肚屙有沒有其不適？）有少少腳抽筋，食完蕉就冇事，屋企長期有蕉在家。」問到Eric父母狀况，Fiona說：「佢哋OK，Angie及Eric中學好友陪佢哋食飯，好想將Eric好樂天﹑樂觀及大細路性格，繼續傳承落去，父母都OK，我哋會睇住，Angie變成我哋家人，大家可以放心。」

Angie在社交平台貼出多張和Eric的照片，她說：「呢兩年好開心，Eric帶畀我好多歡樂，佢係好正能量嘅人，好希望將佢呢個Spirit延續下去。」

談到有關Eric的喪禮，Fiona說：「噚日跟Eric好友傾咗一輪，佢唔鍾意傳統嘅嘢，古靈精怪，會同佢安排別緻送別會，希望大家唔好帶住憂傷，要記住佢嘅樂觀同大孩子性格，我哋再有安排會通知大家。佢係基督教徒，嗰日都請咗院牧祈禱及唱聖詩。正常程序大概3個星期會有結果，但碰巧係農曆年，要3個幾星期就會有結果，都係等時間安排及等電話，（追思會要等農曆年之後安排？）係呀，一定。各位有心。」

至於Eric何有心願未了？Angie說：「佢好想同Fiona出本書，都寫到差唔多，我哋會同佢完成件事。」Fiona亦說：「幾個月前佢聯絡我，因為我係畫畫，佢用文字出一本書，我哋做咗出嚟大家都會知道，我﹑Angie及中學同學幫佢達到心願，我哋覺得佢56年人生好圓滿，無悔﹑帶好多快樂畀大家，佢由細到大都好樂觀。」

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（即時娛樂）