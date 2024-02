next

美職聯球會國際邁阿密昨午(4日)在香港大球場對由港超球員組成的「香港隊」踢表演賽,開場前有湯令山(Gareth.T)、MIRROR成員姜濤及盧瀚霆(教主,Anson Lo)表演。

事後姜濤(姜B)和教主各自在Ig貼出和碧咸及美斯等人合照,2人在相中西裝骨骨影型仔合照,姜濤寫道:「不緊張…我…我一點都不緊張,感謝邀請。」教主則表示:"Thank you for having me﹗"

