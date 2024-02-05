Twins演唱會即興邀關智斌做嘉賓 Kenny表演單手側手翻 (15:06)

Twins在紅館舉行的演唱會，昨晚（4日）舉行第12場，未終極加場之前，這天本來是尾場，昨晚Twins用尾場的力量，答謝搶飛的觀眾，同時還帶給觀眾意外驚喜，本身演唱會設定沒有嘉賓，但Twins臨時請來座上客關智斌（Kenny）上台合唱《死性不改》和《LaLa世界》，紅館被叫聲炸裂，相當誇張。

昨晚安歌後，阿Sa（蔡卓妍）跟觀眾：「以往我哋每晚安歌經驗，有一首歌一講個名，紅館就地震咁，有份唱呢首歌個人，今（昨）晚都嚟咗呀！」阿Sa起哄帶觀眾大叫「關智斌！關智斌！」

Kenny由第一行觀眾席直接跳上台：「大家好嘛！我把聲沙沙哋呀！大家OK嘛？」阿Sa說：「唔緊要啦，你係唔會聽到自己唱乜㗎，因為佢哋（現場觀眾）好大聲㗎！佢哋每晚郁都好似要『鍊』贏我哋㗎。」阿嬌（鍾欣潼）聞言也說：「你係我哋第一個嘉賓呀，我哋今次演唱會係冇嘉賓㗎！」

Kenny說：「我可唔可以扮轉上嚟呀？畀我感受真正嘉賓待遇，再得到大家歡呼聲！」然後Kenny就踎在台上扮自轉上台，非常搞笑。阿Sa笑說：「做我哋朋友真係同我哋一樣咁無聊㗎。」接著3人先合唱《死性不改》，全場萬人跟著大合唱，場面震撼。

演唱完之後Kenny感謝大家給他機會上台獻唱，在Twins演唱會的歌迷特別年輕，全部都Natural High，阿嬌說：「我哋咪長生不老藥囉！係咪覺得回春咗？大家唱多啲我哋啲歌就好young㗎啦！你每晚段片出嚟，都大合唱你嗰首《LaLa世界》呀！」

接著觀眾興奮起哄，台下霍汶希（Mani）更大叫Kenny表現側手翻，Kenny說：「側手翻？真係？一陣先啦！」當觀眾以為他不會打側手翻時，唱到一半《LaLa世界》，Kenny就連打3個單手側手翻，全場尖叫﹗

（即時娛樂）