張家輝撐《飯戲2》 冇捧「失散兄弟」美斯場 盼再演喜劇 (17:01)

張家輝昨晚（4日）獲張繼聰邀請，出席電影《飯戲攻心2》群星飯腳場，張家輝表示對他而言，電影吸引過入球場睇美斯，更表示有意再挑戰喜劇，但礙於「化骨龍」一角太深入民心，怕難以超越，張繼聰表示為報答張家輝，下次對方電影首映時，他要舉燈牌應媛。

被封「港版美斯」的張家輝為何不去大球場支持？他說：「美斯有自己的世界，我都不喜歡看踢波。（是否喜歡看朗拿度不喜歡看美斯？）朗拿度我扮他而已，除了世界盃等大賽我會留意，一般不會看，喜歡看電影。」

他表示在香港會堅持買飛入場看戲，有時還會叫老婆關詠荷陪他看，但女兒忙於讀書，想看才一齊看，他說：「女兒不看我的電影，問她為什麼又不答我，但女兒同學就有看我的戲，通常傳我演『化骨龍』片段給女兒看。」

他表示想再拍喜劇，但不會再以「化骨龍」姿態演出，他說：「如果有新鮮感的喜劇，我都想拍，可能『化骨龍』大家印象太深，如我不演『化骨龍』，不知大家會不會不喜歡，如果大家不喜歡好大件事，要考慮清楚先。」

張繼聰表示榮幸邀得張家輝到場，大恩大德沒齒難忘，唯有以後任勞任怨，不但要加入對方的fans club，如對方有電影首映，不關他的事也要做燈牌應援，他說：「我本身是他的粉絲，自他找我拍《陀地驅魔人》後，一直有保持聯絡，會相約行山，拍戲有時不懂得演，問他又會給意見我，就如老師一樣。」

鄧麗欣（Stephy）稱一直未有機會和張家輝合作，但每次見到對方感覺都好親切，很期待合作，她說：「只要能夠和家輝哥合作，什麼類型角色我都想試。」張繼聰及Stephy均表示農曆新年忙於謝票冇假放，問票房好會有什麼表示，Stephy即向張繼聰道：「唔好望住我呀！」張繼聰說：「找數都是除衫嗰啲，我IG成日都除衫，拍戲銅鑼灣祼跑都做過，10幾年大家有咩未見過？所以唔好問我，試下問Jeffrey（魏浚笙）啦！當時得令，起碼找數嗰吓有陣鮮味飄出來。」

Jeffrey有不少粉絲到場支持，他表示已第二年參演賀歲片，希望粉絲入場睇多幾次，他亦表明票房好會淋水濕身，林明禎就會穿旗袍，問林明禎要不要為穿旗袍特地節食？她說：「都照食，會做運動囉。」

譚玉瑛表示2018年曾與河國榮合作拍煮食節目，及到大學分享正面信息，覺得對方很正面，亦不時傳正面信息給她，對方曾指選她一起到大學分享，因覺得她是同道中人，看法正能量，2人最後一次透過短信聯絡是2021年，談到河國榮日前輕生，她說：「其實很不開心，因為他是好正面﹑經常想對社會做多些好事的人。」

（即時娛樂）