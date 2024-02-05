鄭啟泰猝逝｜馬浚偉為好友製作紀念節目：遲早會在天家見 (17:09)

新城廣播營運總監馬浚偉今天（5日）交代資深DJ鄭啟泰猝逝後的節目安排，他表示鄭啟泰原於後天（7日）與T-Max、麥皓兒主持的新城廣播知訊台節目《得閒High Tea》，會由兩位拍檔繼續主持，他說：「兩位主持都是由鄭啟泰帶大，如想繼續做，就讓他們繼承鄭啟泰信念繼續做，既然這個節目是鄭啟泰開出來，便繼續由得這節目留在這裏，反正都是他的徒弟仔做，我覺得是美麗的事。」

馬浚偉表示新城和鄭啟泰家人緊密聯繫，在完全尊重其家人的意願下，才會作出安排，他說：「鄭啟泰在新城廣播多年，我們希望為他做紀念節目，於周三下午4時播出，是充滿心意及秉承他喜歡帶給觀眾開心性格，已先得到其家人同意，相信聽眾都希望能紀念這位朋友，在他原主持節目時段去紀念，我覺得比較適合。」馬浚偉強調新城廣播只要能協助及支持其家人，一定會做，但不可以讓其家人添煩添亂。

馬浚偉表示與鄭啟泰相識於無綫，收到不幸消息時，也覺得很震驚和突然，仍記得與對方在新城廣播相見時，笑得和玩得好開心，他說：「問心講當時見到他面色幾好，所以也不明白，健康狀况交給其家人了解，無論如何，在我最後見到他的畫面，全部都是健康、開心，一定不捨，一定覺得可惜。」

馬浚偉表示與鄭啟泰有共同信仰，故痛失摯友會以正面情緒面對，他說：「起碼我能讓這個弟兄返天家之前兩星期，捉到他回到這個他喜歡的的大家庭，笑得很開心，我起碼沒有這個遺憾，當然他的離開令我很不捨，他只是行先我一步，我們遲早都會在天家見。」

在鄭啟泰首日返工獲對方派玫瑰花的DJ黎莉，提起鄭啟泰時仍眼濕濕，她表示玫瑰花仍放在枱頭，聽到消息時以為大整蠱，之後收到很多短信後才確認，覺得很可惜和突然，至今仍掛念對方，她說：「我們經常在台上合作當司儀，每次和他一起工作都滿有正能量，難忘在沙灘節長時間冒着大風，對方仍表現專業。」

她表示兒子很喜歡看鄭啟泰變魔術，叫鄭啟泰做魔術師叔叔，兒子看到鄭啟泰報道的黑白相，她要解釋魔術師叔叔已返天家，她說：「最觸動是他和我講最尾的一番說話，說我是他在勁爆頒獎禮上的好拍檔，我不停翻看這條片，很感激這位前輩曾當我是他的好好拍檔。」

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（即時娛樂）