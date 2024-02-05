不如食豪D｜李幸倪被封「萬年銀獎」 讚網民夠創意 (17:16)

由陸浩明（6號）、名廚楊尚友（Christian）主持的J2節目《不如食豪D》，今晚（5日）一集嘉賓是李幸倪（Gin Lee），Christian為愛打邊爐的Gin Lee炮製了「驕傲的哈哈」（海螯蝦小火鍋）、Green Dinosaur（貓屎咖啡提拉米蘇）。

Gin Lee獲網民贈以「萬年銀獎」外號，事緣她曾在叱咤頒獎禮，連續3年獲得女歌手銀獎，去年轉投新公司，仍擺脫不了這命運，她說︰「早幾日喺討論區見到，即刻笑咗出嚟，覺得位網民好creative，相信努力係有回報。」6號拋出金句勉勵Gin Lee說︰「好似『亞軍廷』（去年世界盃冠軍阿根廷）都唔再係亞軍啦﹗」

Gin Lee透露2011年來港發展，事業並非一帆風順。早前她接受訪問時提過事業最低潮時情緒達到臨界點，窩居在北角200呎房屋，一到天黑就喊因為沒有底。節目中她回想當日慘况感慨說︰「窮到唔敢出街，屋企有咩食咩，即食麵、罐頭、餅。」印象最深一次，是跟大馬家人報完平安後即刻爆喊，Gin Lee補充︰「唔敢同屋企講自己情况，睇住銀行戶口個數一路跌落去，只夠買一張機票。」

正打算放棄之際，包租婆一句說話令Gin Lee『絕處逢生』，她笑說︰「諗住搬走時包租婆話『李小姐，你仲有按金喺我度喎』。」講都不信，就在1個月時間，Gin Lee的事業出現轉機，愈來愈多人欣賞。講起北角的舊居，Gin Lee笑言被大馬來港探訪的父母嫌棄︰「我屋企花園都有幾千呎，可以種甘蔗、芒果同菠蘿，嗰邊人間間屋都好大。」

（即時娛樂）