中年好聲音2｜劉可再跌入危險區 顏米羔獲陳慧嫻激讚：比原唱做得更好 (17:43)

劉可挑選《人生何處不相逢》背後有感人故事，他接受製作組訪問時透露亡父是一位軍人，性格硬朗及嚴肅，並從爸爸身上學到不少東西。（大會提供）

歌唱真人騷《中年好聲音2》，昨晚（4日）播出一集是第九部曲《陳慧嫻金曲賽 喜氣洋洋賀十二強！》。「大魔王」劉可未能承接上一集氣勢，表現失色再度跌入危險區！

獻唱《人生何處不相逢》的劉可透露，歌曲送給亡父，惟因他將歌曲改編到三不像，獲慧嫻感失望：「你揀呢隻歌我有啲失望，唔明點解你要揀呢隻歌，呢隻歌係小調，唔Expect你用現代方法去唱，你又重新編曲，令到隻歌唔知變咗乜鬼嘢。」

肥媽說：「你好想表達好多嘢，但你𠵱家諗多咗，唔知自己想點，有啲三不像，拉低自己分唔抵嘛！」劉可僅獲79分，與同獲79分的陳蒨葶和獲75分的王玥，齊齊跌入危險區。

至於最亮眼選手則非顏米羔莫屬，獻唱《我心不死》的他保持出色發揮，將歌詞的頑強追愛的精神完美呈現，最終獲得最高分93分，車婉婉大讚：「我要畀個新名你，遇強愈強顏米羔！」

慧嫻大讚米羔揀對歌：「呢隻歌最緊要係講古仔，你嗰種頑強鬥志同埋感情，我覺得你做得好到位，你比原唱做得更好！」肥媽則說：「你一開口唱，我就話呢件嘢偷咗隻歌，唱到好似夏韶聲嗰種Style。」

至於獻唱《情意結》的陳俞霏坦言希望挑戰抒情歌：「一路比賽以嚟好似伍仲衡老師話齋，好Technique、好嗌，呢首歌可以好好去抒發感情，所以想嘗試。」最終俞霏獲得85分不俗成績，慧嫻說：「你唱得好好，好從容去Deliver到隻歌，由低音去到最高音，完全聽唔到你唱得突兀，做得好好。」

（即時娛樂）