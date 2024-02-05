余香凝攜2歲囡囡「母女檔」拍廣告 Clare獲讚叻女有Sense (20:07)

余香凝帶2歲半囡囡一同拍廣告（左圖），同時她跟小演員黃梓樂合作愉快。（大會提供）

余香凝（Jennifer）獲2023年度香港電影評論學會大獎「最佳女演員」殊榮。近日

為銀行拍攝，「龍」運當頭！Jennifer帶同活潑可愛的2歲半囡囡Clare參與廣告拍攝，為現場帶來歡樂氣氛。此外，《年少日記》的黃梓樂也分享如何使用利市錢，並向大家提早拜年。

Jennifer稱上次與囡囡 Clare拍廣告時仍未懂說話，今次則大不同，Jennifer說：「Clare長大了很多，很清楚發生什麼事，很快便完成拍攝，大家都讚她叻女、很有 Sense，非常得意可愛。」拍攝期間，兩人甚為合拍，而且場面溫馨，Jennifer說：「Clare說很好玩，還說下次要與媽咪一齊開工！我也喜歡跟囡囡合作，可以寓工作於娛樂！現在她掙到的酬勞及利市錢，我都會替她好好儲起。」

Jennifer透露由讀書時18歲開始，直至踏入娛樂圈工作，皆重視儲蓄理財。成為

媽媽後，無論對理財及演戲，都會有更長遠的看法，Jennifer說：「以前可能放在銀

行做一些短線投資，現在會考慮長遠些，希望10多年後，可以有筆錢培育小朋友成長，而這筆錢又可以隨時間增值。」

黃梓樂於現場交換「新年攻略」，梓樂笑問「媽媽級」的Jennifer如何處理利市時，Jennifer提議他當然是「交畀媽咪」！梓樂聞言亦說：「我每逢收到利市錢，真的會交畀媽咪，她說會幫我儲起來！媽咪話留番日後做大學學費，有時有些東西想買都會問媽媽，如果好貴就不會買，所以我都已經開始咗儲錢，仲識慳錢呀！」

迎接農曆新年，Jennifer 透露，會按傳統習俗給子女壓歲錢，她說：「我會係囡囡的利市封上，寫上大段祝福文字，讓她長大時可以看到，而利市錢會幫她儲起。」至

於添置新衣，她說：「會為弟弟買新衫，至於Clare，由於很多親戚朋友大量轉贈

穿過一、兩次的靚衫給Clare，可為她省回不少。」

（即時娛樂）