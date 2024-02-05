《盜月者》宣傳逾千鏡粉撐場 MIRROR三子對票房有信心 (22:24)

賀歲片《盜月者》周五（9日）上映，今日盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、姜濤、張繼聰與白只在銅鑼灣展開日與夜的宣傳活動。下午二時，他們出席揮春慈善簽名會，逾千人到場，籌得善款將全數捐至受惠機構「加減乘除基金」 ; 開展一系列活動，提升青年人心靈韌力，加強他們照顧自己精神健康的能力，勇敢迎接人生中挑戰同成就。晚上在商場舉行首映禮，粉絲逼爆商場，應援尖叫聲不斷，電影老闆楊受成率旗下藝人到場支持。

姜濤、Edan與盧瀚霆同接受訪問，他們對票房有信心，AL說：「每次出來都很多人支持，亦可以近距離見到大家，好開心。」Edan有信心大家會喜歡這部作品，但認為票房成績不可單靠粉絲，也要靠口碑：「希望大家睇完電影，會推薦畀身邊朋友。我都有送戲飛畀親友睇，相信親友也會買飛入場支持。」AL透露會在新年假期入場感受觀眾反應，不會喬裝，就以平日出街打扮。姜濤透露曾聽前輩建議喬裝入戲院睇反應，有意外收穫，有些自己覺得不好笑的戲份，原來觀眾覺得好好笑。

Edan稱他們拍攝中學懂很多，多謝阿聰和白只與導演袁劍偉提點，帶動電影效果好好，突顯5個演員的合作默契。戲中Edan是頭腦擔當，現實中他卻很糊塗。姜濤說：「每個男生都會幻想能開槍，今次我終於試到，很開心，知道Edan都好羡慕我！」AL透露戲中有場碰撞戲好刺激，讓他有情緒爆發的演出機會。

昨日姜濤和AL為美職球會國際邁阿密與港隊友賽擔任表演嘉賓，隨隊的阿根廷球王美斯全程無落場激嬲球迷，AL表示表演前心情緊張，但也知道有事發生。他跟姜濤獲安排跟碧后與美斯等合照，他說：「 咁大個仔都冇諗過可以同球王合照，他好好人。」姜濤笑言跟美斯合照時心情緊張，腦海一片空白：「可惜我英文不好，沒有跟美斯多作交談。」

張繼聰大讚MIRROR三子表現有突破，相信會帶給觀眾驚喜。白只首次跟MIRROR三子合作，發覺他們懂得顧及別人感受，終於明白他們為何受粉絲愛戴。他在戲中有打鬥場面，終於滿足到武打夢，但覺得一次就夠，笑言自己比較適合演文戲。

（即時娛樂）