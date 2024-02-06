《愛情少一啪》寫實辛辣 李絮跟安宰弘3度合作仍有新鮮感 (12:30)

由韓星李絮和安宰弘主演的19禁愛情喜劇《愛情少一啪》，劇情從一對無性夫妻的視角出發，道出各種各樣婚外情故事。劇集已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費收看。

《愛》講述酒店前台服務人員雨真（李絮飾）和的士司機Samuel（安宰弘飾）是一對被生活所困，導致關係疏離的無性夫妻，正當他們為金錢煩惱之際，雨真偶然發現朋友秘密，從此她跟丈夫聯手，威脅不忠情侶掙取外快，2人也檢視彼此關係。

「無性婚姻」是現代伴侶的一大課題，早年曾有調查指出，韓國10對夫妻中，便有3對以上過著無性生活，日本新生代更流行有愛無性的婚戀關係（又稱友情婚），反映部分人早已摒棄生兒育女、養兒防老傳統思想，轉而追求靈魂伴侶；部分早已踏入婚姻的熟齡夫妻更傾向「卒婚」，意即雙方有共識共同履行家庭責任，但是採取離開彼此但不離婚的概念，在情感上互相「放生」。

《愛》導演任大炯透露，該劇帶出了不少現實狀况：「我想講述的故事不僅是展現愛情的表面，也想揭開人們盡量避開的另一面。」導演全高雲說：「一般來說，我建議一個人一邊喝酒一邊看；你要和親密朋友一起看也可以，但不建議和伴侶一起看。」

李絮和安宰弘登上Rain的YouTube節目宣傳新劇，2人直言《愛情少一啪》既寫實又辛辣，李絮也坦言即使和拍檔3度合作，仍充滿新鮮感，更感激對方成就劇集：「起初我很好奇誰是我的拍檔，但是正因為他是安宰弘，讓我感到很舒服。」

（即時娛樂）