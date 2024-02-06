劉德華現身舞台劇尾場謝幕 讚楊偉倫麥沛東演出惹觀眾共鳴 (12:46)

舞台劇《你好，打劫﹗》六場演出，前晚（4日）假香港藝術中心壽臣劇院上演最後一場，觀眾反應熱烈，全場歡呼聲不斷，出品人劉德華特地支持，謝幕時又上台與導演張達明，6位演員包括楊偉倫（阿卵）、麥沛東（麥東）、魯文傑（Simon）、巢嘉倫（阿巢）、蔡頌思（Jocelyn）、黎逸正（Sunny），以及監製鄧永威（Amic）向觀眾鞠躬致謝，華仔讚演員落力演出，並指今次作品好評如潮，期待未來再公演﹗

《你好，打劫﹗》開售時門票極速售罄，6場公演爆滿，開演之後大獲好評，來到尾場華仔入場觀賞，親身感受觀眾反應。這套黑色喜劇借一宗劫案，反映基層生活的掙扎，箇中情節有笑有淚，對白引人共鳴，在阿卵和麥東帶領之下，全體演員演出精彩，引得華仔及觀眾們不時拍掌叫好。

謝幕時，導演邀請華仔上台，觀眾尖叫聲此起彼落，華仔即場要求麥東重演其中一幕高潮戲，讀出基層市民生活中，面對的種種費用，麥東說：「管理費水費電費煤氣費冷氣費生活費，行政費交通費電話費，電話行政費數據費....」

麥東氣定神閒，一口氣讀出近50種生活費用，更貼合時事，讀出垃圾徵費，似為觀眾舒一口氣，令全場拍掌歡呼叫好。華仔、達明帶領演員們鞠躬致謝達2分鐘，感謝觀眾熱烈支持。

華仔後台接受訪問時，表示劇團在疫情期間，遇到不少困難，幸而在監製和導演帶領之下，完成一套讓觀眾開懷的作品：「我希望帶畀大家一啲關於我們身邊多啲嘅事，多啲情况嘅作品，畀大家真係喺生活上，雖然面對咁多壓力，都能夠透過個呢個劇得到少少解放。」

阿卵和麥東亦同聲讚賞今次無論劇本，以至台前幕後都非常用心，希望演出為觀眾帶來反思，阿卵說：「今次呢個合作入面好有趣啦，同大家一齊創作，一齊分析劇本，一齊去到on show，我覺得我哋如果之後再做呢個劇，可以再繼續畀佢發展落去，仲有得再發展。」麥東也說：「就好似劉生所講，即係點樣可以令觀眾有嘢去思考，感覺關自己事，我作為一個戲劇創作者，都覺得呢個係需要，戲劇就係一種咁樣嘅嘢，令到觀眾可以思考自己嘅生活。」

Simon、Sunny以及阿巢亦指每日演出完，大家都有檢討，再調整達至最佳效果，希望引起更多觀眾共鳴。Simon說：「第一場我老婆嘅feedback，係話佢睇到想喊，有啲情節我哋觸動到觀眾，我哋亦一路都調整想再做好啲。」Sunny則說：「呢個劇本個message係好好，能夠讓觀眾可以去嘗味到生活上嘅一啲苦，所以我覺得呢個騷，我哋嘅演出都有種責任。」

阿巢都有同感：「當見到觀眾嘅時候，係多咗一份使命感啊。」作為萬綠叢中一點紅的Jocelyn榮幸跟一眾前輩合作：「今次係同5位男士演戲，咁我係唯一女仔，大家都好紳士，日日都照顧我，好多謝大家，我都學咗好多嘢。」

（即時娛樂）