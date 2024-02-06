狀王之王｜陳楨怡「中醫初體驗」 拍針灸場口險誤拮姚子羚 (13:13)

無綫劇《狀王之王》昨晚（5日）一集繼續是「幽靈新娘案」，疑似富家千金林惠敏（鄧伊婷飾）屍體被尋獲，由於毁容嚴重，只能靠衣衫辨別身分。林惠敏丈夫湯文武（莫家淦飾）再度成為疑犯被押往審訊，其間爆出林惠敏另有奸夫驚人反轉，奸夫成最新嫌疑人。

另外，宋世傑（王浩信飾）在仵作念珊珊（陳楨怡飾）幫忙下尋求新線索，發現林惠敏曾經生育，令案情再添轉折。今晚（6日）宋世傑為了解開謎底，化身道士向林惠敏屍體作法，到底最終真相是什麼？

昨晚是陳楨怡（Celina）首度登場，她的出現將引發宋世傑太太玲瓏（姚子羚飾）連環打翻醋埕；昨晚玲瓏出手遮掩珊珊胸部，確保宋世傑「非禮勿視」一幕，配以Celina的零怯場及詫異眼神，相當爆笑。

談到劇中造型，Celina坦言洋裝、古裝各有特別，並謂最難忘是經常要隨身攜帶的藥箱：「以前啲藥箱原來成個用實木做，比較重，拍嘅時候可以順便練臂力。」Celina透露為了演得更神似，不但事前做足功課，還看了人生第一次中醫：「我去咗橫店中醫館睇我人生第一次中醫，仲試埋針灸，我之前未試過，因為本身驚針。因為我拍劇都有施針嘅場面，主要體驗個流程。另外我都有睇關於仵作嘅劇，去學揸刀手勢同埋點樣處理解剖工具。」

除了學手勢，Celina還要背大量資料：「我劇入面有間中醫館，裏面有個百子櫃。拍之前我有去個中醫館熟習環境，去記低中藥擺喺邊，因為拍嗰時我要非常熟個櫃，另外我都要花時間記啲中藥名，有啲真係好長。」

談到與姚子羚首度合作，Celina坦言初次與對方見面時有點害羞，幸好子羚相當平易近人：「佢好warm，我第一次見到佢已畀佢融化，當時我好怕醜，好想say hi又唔敢，但Elaine（子羚）已經好熱情。大家相處咗三個月，Elaine同子涵真係好似大姐姐咁好照顧我，好有家嘅感覺。」談到最難忘一幕，她透露是今晚針灸場口，皆因她多次幾乎誤拮姚子羚：「因為速度要求好快，但拍嗰個角度又好難睇清楚施針個位，所以好多Take都爭啲針咗落子羚度，我都拍到滿頭大汗。」

（即時娛樂）