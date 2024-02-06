P1X3L 5G澳門旅遊塔玩「跳3」Alice畏高爆喊 Phoebus高票當選「老鼠屎」 (13:31)

Phoebus高票當選本集「老鼠屎」，他亦坦言接受懲罰：「今日狀態的確唔係咁好嘅，嚟啦接受懲罰。」（大會提供）

ViuTV全新節目《P1X3L 5G 八星賀歲》，逢星期一至五晚上10時30分播放。繼節目《P1X3L 5G 上台計劃》，8位藝人葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）、吳啟洋（Phoebus）、葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）和鍾卓穎（Ash），組成限定團體P1X3L 5G，遠赴台灣經歷各種挑戰，完成限定舞台。新一季P1X3L 5G重組走訪到香港及澳門不同地方，繼續接受一連串挑戰及遊戲，與大家賀新年。

今晚（6日）播出的一集，節目組給予8位主持首個任務，是在高達233米的澳門旅遊塔平台上面玩「跳3」─即數到跟3有關的數字，就要原地跳起。要在距離地面上百米的高空戶外跳起並不容易，少一點勇氣和膽量都難以完成。

Ash對於高空並不感到畏懼，表示只擔心自己的計算能力，Ash的憂慮很快便實現，眾主持多番嘗試仍未能完成遊戲，場面搞笑。另一方面，Alice畏高爆喊，更大嗌：「可唔可以快啲完！」最後一直在旁觀看的經理人於心不忍，主動向眾人「提水」，8人才順利全員通關。

由於8位主持不能完成節目組最後安排的挑戰，其中一人需要受懲罰，節目組於是宣布受罰者是Phoebus。Phoebus得知信息後一臉茫然和錯愕。原來狡猾的節目組，在挑戰開始前與各主持單獨會面，要求他們票選本集受罰者，Phoebus高票當選本集「老鼠屎」，他亦坦言接受懲罰：「今日狀態的確唔係咁好嘅，嚟啦接受懲罰。」

（即時娛樂）