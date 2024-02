黃淑蔓跟邵美君學戲 演微電影《深房》獲讚賞 (14:30)

「寰亞孻女」黃淑蔓(Feanna)最近參與第11屆微電影「創+作」支援計劃(音樂篇)項目,演出吳詠琪導演「專業組」微電影作品《深房 l am not alone》做女主角,為提升演技,她跟舞台劇演員兼戲劇導師邵美君學戲,獲益良多。此外,Feanna更為電影首次作曲,邀請SHIMICA合作最新單曲《I am All Alone》,感激她與團隊協助,成就解鎖。

Feanna說:「好開心,今次可以參與『第11屆微電影創+作支援計劃(音樂篇)』,再次與今次微電影《深房》導演吳詠琪(琪琪)合作,亦因為今次project,我有機會出一首歌。而且係我第一次作曲,好開心邀請到我非常欣賞嘅音樂人SHIMICA一齊寫歌。我一直都好想同佢合作,所以第一時間諗到佢,立即邀請,佢爽快答應。」

邀請過程順利,連創作過程都很順利,Feanna說:「第一次參與作曲我好緊張,以前我一個試作曲時,成日好擔心旋律上做得唔好,搞到過程拖得好慢。今次多謝A&R嘅同事Viki Chan,陪我一齊去SHIMICA嘅錄音室,我哋諗到旋律就立即寫低和試唱,仲要多謝當晚幫我哋伴奏嘅Howard。創作過程中,我搵到一個平靜嘅自己。雖然之前會緊張,但以我嘅樂理知識,加上事前跟導演了解劇本,將自己對故事嘅感受放入旋律。」

新歌《I am All Alone》曲風有別於Feanna過往青春活潑類型,亦改變了唱法。她說:「呢首歌充滿力量,跟我過往嘅唱法好唔同,係我好喜歡嘅音樂風格。可能大家都停留喺我年紀小嘅時候,發放青春可愛活潑感覺嘅歌曲,其實我已經成長,希望大家見到成熟咗、穩重咗、突破自己去咗一個新階段嘅黃淑蔓。」

不斷追求進步的Feanna,拍攝微電影《深房》之前,特別跟著名戲劇導師邵美君上演戲班,她說:「今次電影裏有好多來自隔籬鄰舍和樓上嘅撞擊、嘈吵聲音,但其實拍攝嘅地方好寧靜,我要靠幻想去演,然後發現原來我缺乏想像力。多謝邵美君老師教我好多演戲方法,刺激咗我喺演戲方面好多新想法。」

她透露第一堂就被邵老師激發,情緒崩潰。她說:「我好喜歡邵老師嘅說話:『演戲冇分對與錯,每個人表達情緒嘅方式都唔同。』因為我過往錯誤認知,以為情緒演繹有標準,我要達到指標。其實只要代入情境和角色,自然地做出嚟就啱。邵老師啟發咗我好多,令我更加勇敢去試不同嘅表達方式。」

得到高人指點,Feanna演技進步神速,微電影上架後,獲讚有驚喜。她感謝琪琪導演陪伴上堂,還有整個拍攝和音樂創作團隊,她說:「佢哋畀咗好多指引和方向我,令我喺創作路上不孤獨,充滿力量!」

戲中除了邵美君老師客串一角,還有飾演Feanna前男友的鄧家杰(Kakit)。她說:「Kakit同時亦演出今次項目另一位參加者嘅作品,多謝佢抽時間過嚟幫手,佢好專業、好熱血。拍戲嘅時候,佢仲展示咗佢嘅折骨舞技,現場睇都幾震撼!」

