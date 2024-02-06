金像獎｜《白日之下》獲16項提名 林保怡首度爭影帝：劏雞還神 (17:02)

簡君晋（左）表示已故鄭啟泰為「金像獎頒獎禮」做了10年旁白，今年本身已預對方幫手，但鄭啟泰日前猝逝，消息來得太突然，暫時仍未想到找誰補位。（鍾偉茵攝）

第42屆香港電影金像獎今天（6日）公布提名名單，電影《白日之下》獲16項提名，是提名大贏家，《年少日記》和《金手指》同獲12項提名，《命案》及《毒舌大狀》同獲10項提名。

林保怡憑《白日之下》首度獲影帝提名，他聞悉入圍一刻正在買餸及買賀年用品，他說：「好開心，好興奮，因為第一次有咁嘅成績，要去街市劏雞還神，多謝大家。」

許月湘憑《白日之下》提名最佳新演員：「好開心榮幸，多謝大家，第一部主演電影，遇上好團隊及角色。」

梁雍婷則獲最佳女配角提名，她將與《不日成婚2》金燕玲﹑《年少日記》韋羅莎﹑《毒舌大狀》楊偲泳和廖子妤一較高下。梁雍婷說：「超級開心，好開心《白日之下》咁好成績，榮獲咁多提名，未睇呢部戲嘅觀眾，快啲入戲院睇支持呢部好電影，再次恭喜上下團隊。」不過在戲中演出備受讚賞的寶珮如，未有任何提名。

應屆金像獎創作總監簡君晋表示，已故鄭啟泰為「金像獎頒獎禮」做了10年旁白，今年本身已預對方幫手，但鄭啟泰日前猝逝，消息來得太突然，暫時仍未想到找誰補位。另外，談到由他執導的《白日之下》獲得金像獎16項提名，他表示喜出望外，有16項提名已當贏，獲獎是錦上添花。

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（即時娛樂）