金像獎｜余香凝成影后大熱 聞《白日之下》獲多項提名：超級開心 (17:43)

第42屆香港電影金像獎今天（6日）公布提名名單，電影《白日之下》獲16項提名，女主角余香凝繼獲提名金馬獎影后後，再獲提名金像獎最佳女主角，將與謝安琪﹑王丹妮﹑鍾雪瑩和衛詩雅爭獎。

成為影后大熱的余香凝表示：「好開心好開心《白日之下》有咁多提名，其實一拍完無耐，我已經對大家好有信心，我希望可以金像獎，我哋一班人浩浩蕩蕩行紅地氈，而呢個畫面即將發生，所以我好開心，John哥（姜大衛）﹑阿簡（簡君晋導演）﹑梁雍婷﹑美術設計及服裝造型，啱啱入嚟嘅小師妹許月湘，喺戲入面我好惡鬧佢，我好喜歡呢位小妹妹，佢有新人提名我超級開心，我唔會諗獎項，但我希望團隊可以有多啲獎項﹑多啲肯定，大家都好努力去拍呢一部戲，好期待4月14日（金像獎舉行日期）。團隊有咁多提名，多謝古老闆（古天樂）當初肯開呢部戲，多謝爾生啦多謝楊經理啦，多謝Benny投資，多謝各位堅持﹑各位嘅眼光，相信導演﹑相信編劇能夠將呢個故事呈現出嚟。」

憑《填詞L》角逐影后的鍾雪瑩則說：「好多謝大會同所有投票嘅人，畀咗呢個心意畀我，非常之多謝佢地。好開心《填詞L》可以以講廣東歌故事嘅姿態，進入呢個電影嘅盛會入面。我會繼續努力，好開心可以第一次做女主角，就入圍金像獎。」

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（即時娛樂）