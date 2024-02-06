金像獎｜黃子華角逐影帝多謝大家支持 王丹妮衝影后勁驚喜：我都估唔到 (18:08)

第42屆香港電影金像獎今天（6日）公布提名名單，電影《毒舌大狀》獲10項提名，包括最佳電影﹑吳煒倫角逐最佳導演及新晉導演﹑黃子華爭影帝﹑王丹妮爭影后﹑楊偲泳和廖子妤角逐最佳女配角，謝君豪角逐最佳男配角等。吳煒倫導演開心說：「所有演員獎都入晒，我好開心。」黃子華則說：「好開心，多謝大家支持。」

正身處多明尼加共和國的王丹妮剛收到入圍金像獎最佳女主角提名，她說：「我自己冇估到，覺得好驚喜。今年有好多好出色嘅電影同角色，自己好榮幸可以同咁多位出色嘅人一齊獲得提名，我好感恩。一定要多謝安樂電影，多謝江老闆，多謝監製Ivy，同埋導演Jack，好多謝佢畀呢個機會我，去演呢個咁有挑戰性嘅角色，好多謝拍攝團隊嘅每一位，我好感恩可以同團隊裏面嘅每一位一齊共事。

《毒舌大狀》能夠有咁好嘅成績好多謝每一位入戲院支持嘅觀眾。毒舌嘅每一位都好努力，能夠拎到咁多個提名，我好希望導演、子華，Fish（廖子妤），Renci（楊偲泳），君豪哥（謝君豪）都可以攞到獎，另外亦都好期待可以同毒舌嘅團隊一齊行紅地氈，去感受今次嘅盛事。毒舌係我第二部電影，大家見證住我嘅成長。所以好多謝大家，我會繼續努力。」

謝君豪則說：「好開心！多謝所有投票畀『金遠山』（角色名）的電影人，《毒舌大狀》喺舊年年初上映時得到很好的成績，之前亦剛剛亦憑呢個角色拿到新時代國際電影節最佳男配角，多謝大家支持！好開心，另一方面好刺激，因為今年男配角提名高手如雲，能夠有份提名，與有榮焉。多謝導演吳煒倫寫左一個咁好嘅劇本，同埋俾一個咁好嘅機會我去演繹呢個角色，今次《毒舌大狀》獲得10項提名！真係好開心！我會繼續努力，多謝！」楊偲泳說：「感恩！希望大家可以一齊上台，我真係好愛好愛毒舌呢個family！！」

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（即時娛樂）