金像獎｜第12次獲提名 梁朝偉憑《金手指》角逐影帝 ：祝賀所有入圍同業 (19:02)

第42屆香港電影金像獎今天（6日）公布提名名單，第12次角逐影帝的金像獎常客梁朝偉，憑《金手指》獲提名最佳男主角，他說：「好開心可以入圍今年香港電影金像獎嘅男主角提名，多謝所有投我票嘅人，亦都祝賀所有入圍同業！」

憑《年少日記》入圍最佳男主角的盧鎮業（小野）則說：「多謝導演同對手們嘅信任。能夠同《年少日記》台前幕後共同經歷呢個創作，係近年最快樂嘅事。好掛住大家。」

憑《第八個嫌疑人》角逐影帝的大鵬，對入圍感到非常不真實，他說：「它為忙碌的一年畫上的不是句號，而是一個巨大的驚嘆號。 對一個香港影迷來說，每年金像獎的頒獎典禮，是我電影記憶裏特別重要的畫面，而今天我自己竟然也有幸走進這個畫面，我非常激動。 香港電影深深影響了我，塑造了我，感謝金像獎讓我夢想成真！ 感謝李子俊導演和《第八個嫌疑犯》劇組同仁的信任，並恭喜李子俊導演入圍金像獎最佳新晉導演。」

另外，小野的女友廖子妤憑《毒舌大狀》角逐最佳女配角，她也替男友入圍最佳男主角感開心，廖子妤面對前輩級勁敵，不敢想攞獎，但笑言開心叼子華光行紅地氈，但她與男友不同電影角逐，所以不可以拍拖行紅地氈，談到2位好友余香凝和王丹妮，均入圍最佳女主角，廖子妤笑言「手掌又係肉﹑手背又係肉」，棄權不揀誰得獎。

至於《年少日記》導演卓亦謙角逐最佳導演及新晉導演，他說：「香港電影金像獎是小弟最有感情最有歸屬感的頒獎禮，曾經在金像獎創作組工作四年，如今以另一個方式參與，感覺很神奇。很感恩遇上這一群台前幕後，多謝大家的信任與付出，讓我們的故事能夠被看見。」

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（即時娛樂）