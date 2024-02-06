曾比特盼演偶像劇做霸道總裁 陳葦璇打掃達人 拒當龍年新娘 (22:27)

曾比特、陳葦璇及余宗遙唱歌了得，但年廿八洗邋遢就高下立見，曾比特及余宗遙不擅長做家務，反觀早已自立租屋住的「收納師」陳葦璇，大掃除對她可說零難度。

陳葦璇可稱得上打掃達人，她說：「我有個習慣，每星期會將全屋的東西還原基本步，因為好想每朝起牀，屋企都可以隨時可以打卡咁靚，因為屋企有很多小動物，如果幫小動物影相，背影不可以好亂，所以新年大掃除，不用大執 。」

曾比特強調本身並不褦襶（音：喱啡），但和家人同住的他，打掃對他而言是一個比較高階的任務，他說：「每年都想做好這個任務，但每年都畀阿媽鬧，所以今年我也還原基本步，交返畀阿媽做。」余宗遙指談到做家務真的無可奉告，因他最多都是幫手晾吓衫，他說：「但有一樣家務，所有屋企人都唔做，只得我會做，就是負責捉蚊。」

龍年大計方面，曾比特憑節目《聲生不息》於內地爆紅，他則說：「唔好咁講，個頭爆就有！對我來講最緊要邊度有機會就可以去邊度，現階段更加需要大眾去認識我，歌手最緊要作品，但大家可能只記得到我在節目唱的歌，還未有新的作品讓大家了解，這方面於龍年要努力一點，創作多些新歌。」

獲大導演王家衛賞識，邀請他在內地劇《繁花》翻唱蘇芮《再回首》及陳百強《一生何求》，他也希望有機會於對方作品演出一角，他說：「很想參與王家衛的作品，我覺得可以嘗試參與電視劇，於偶像劇演繹霸道總裁，我對演戲很有興趣，不過演技有待進步，但最大問題是我覺得自己的髮型不太適合王導戲種，要改變髮型又很難取捨，我也想過究竟有什麼髮型適合我，看看可有機會王導有一個爆炸頭的角色吧！」

余宗遙直言參加《亞洲超星團》後發覺自己有很多不足，希望新一年能在不同範疇累積更多經驗，甚至演戲亦都想嘗試。

陳葦璇工作上亦滿肚密圈，她在網上頻道繼續幫人家居收納及空間改造，她說：「10萬訂閱將近，龍年有望達標，好開心在街上有很多人話有睇我執屋，估不到觀眾群去到咁遠。」

與男友拍拖6年，但她直言未有結婚打算，她說：「計過條數，我現在只得28歲，應該6年之後才會考慮做這件事，我經常和男朋友講求婚一定要搞好大壇嘢才會成功，起碼有100人在場如農曆新年花車巡遊，男友應該也要籌備幾年。」

欲知專訪詳情，請留意明天（2月7日）明報娛樂版。

（即時娛樂）