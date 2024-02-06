Edward Chan舉行個人作品展 方皓玟請到好家傭感興奮 (20:26)

小明興奮表示近日請到好家傭，令她有更多Me Time做自己的事。（鍾一虹攝）

音樂人陳浩然（Edward Chan）今天（6日）日到新蒲崗出席發布會，宣布首個個人作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》，將於3月23、24日假亞洲博覽館舉行，有份參演歌手方皓玟（小明）、陳柏宇、林奕匡、黄妍及葉巧琳也到場支持。

小明受訪時興奮表示，預示自己龍年會行大運，因為最近請到一位好家傭幫手：「我找風水師夾過八字，果然有用，請來新的家傭姐姐很細心、廚藝好，又會即日清垃圾，除了我食肥4磅，最緊要我個仔肯跟她，現在我多了Me time做自己事！」

至於風水師傅有沒有提及她何時姻緣到，小明說：「師傅叫我最緊要做好事業先，因為個仔仲細。」她透露近期搬新屋住近花墟，臨過農曆年前買了很多蘭花擺滿全屋催旺桃花。小明除了忙於籌備3月開騷，又提到獲林家謙與黃偉文創作新歌《神算》，她笑說：「跟他們合作新歌好開心，但有點懷疑林家謙整蠱我，首歌好難唱，曾經想過只得他才唱到。」

Edward Chan因為《全民造星》節目擔任評判，吸納很多支持者，更帶旺他受邀開作品展，他指自己最擅長是做音樂，故今次開騷都要做好音樂框架，也會逐一邀請合作過歌手擔任嘉賓：「總之我想起誰就發信息給誰，嘉賓名單和流程會不斷更新。」怕不怕安排MIRROR三子姜濤、盧瀚霆及呂爵安出場的多與少，引起他們的粉絲不滿？Edward Chan說：「很多幕前事務我不太熟，要請創作團隊幫手安排，讓我邊做邊學。」

（即時娛樂）