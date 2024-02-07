林盛斌兩女兒參與新春國際匯演之夜 表演藝術體操 (12:39)

林盛斌（Bob）跟太太Pearl（黃乙頤）育有3女1子，二家姐熹兒與三家姐機兒學藝術體操並經常參加表演與比賽。今年大年初一的「新春國際匯演之夜」，林氏姊妹花上陣參與巡遊表演。「新春國際匯演之夜」有特色花車外，亦有表演隊伍同場獻技，其中一條紅色金色閃耀的巨龍，將由30多位少女組成，透過優雅的藝術體操展示不一樣的巨龍風采，這次亦是首次有本地藝術體操團體參與盛事。

表演當晚，學員會「龍躍尖沙嘴」，以藝術體操的韻律動作呈現龍的動感。表演揉合體操元素，運用器械如圈、球和棒，組成龍之軀幹，上演一幕「巨龍追逐明珠」。負責領軍的香港藝術體操專業學院院長楊慧玲稱能夠在香港一大盛事中取得表演一席位，不論學員與她都十分重視這場盛事，不斷加操並優化藝術體操表演套路，務求更好呈現藝術體操的韻律美。

Bob的二女熹兒在「巨龍追逐明珠」中是龍之軀幹一部分，演繹難度較高的翻騰動作，年紀較小的機兒則會着於球操，用以表達明珠的律動。熹兒說：「我好喜歡團體表演，大家一齊玩一齊笑，好開心，對當晚表演既緊張亦期待。」機兒受家姐影響而學習藝術體操：「家姐在家裏會教我做某些動作，有時被她鬧，我都會喊。當我練習好耐，終於成功做到，真係超級開心，好有成功感。」

Pearl透露大年初一跟老公Bob兵分兩路：「我帶二家姐，三家姐去參加花車巡遊表演；爸爸會跟大家姐、細佬在家中支持！」她稱熹兒學藝術體操6年，今次要負責難度比較高的動作，機兒也學了4年時間。她讚賞女兒對學習的堅持：「凡事能夠堅持3年以上已經非常難得，她們無論訓練、表演或比賽（本地或外地）都全心投入，當中無論精神上同身體上的得着也很大，真的很為她們高興，所以今次和一班家長會在現場支持！」

（即時娛樂）