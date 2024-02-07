蔣家旻被批宜嫁外國人 葉念琛做音樂好過拍戲？ (15:51)

無綫《2024風生水起》今晚（7日）一集請來袁文傑、職業足球員歐陽耀冲任嘉賓。身為球迷的袁文傑自爆每星期至少看幾十場球賽，主持薛家燕笑問：「太太有冇詐型，你睇波多啲定睇老婆多啲？」袁文傑說：「我睇乜，佢就跟住我睇乜！」袁文傑問到愛隊阿仙奴有否機會奪冠，堪輿學家麥玲玲說：「今年九運降臨係離火運，紅色球衣較為佔優，所以紅色會着數少少。」麥玲玲又指眉骨代表個人鬥志，眉骨高的人較大機會做運動員。堪輿學家李丞責分享龍年穿衣顏色宜忌；唐碧霞細訴龍年最旺及最弱行業，還會公開龍年股市較旺的月份及較旺號碼；黃楚淇提醒大家求關帝靈簽的注意事項；元海分享開工催運法。

明晚一集有導演葉念琛、蔣家旻擔任嘉賓，麥玲玲指葉導面相旺老闆：「你個命係好旺老闆，老闆搵佢做嘢，由小公司變大公司！」不過，她批葉念琛命格利金，適合音樂相關的工作。葉念琛笑言：「即係我要出道，等《中年好聲音》第3季啦，我唔好意思話去《聲夢》！」麥玲玲指名字有部首「阝」、「金」及「氵」的藝人與葉導最合拍。肖蛇的蔣家旻非常關心事業運，她被批龍年有較多機會出埠以及有男貴人，感情方面適合較遠方的姻緣。李丞責遊尖沙嘴及油麻地廟街時，指尖沙嘴陽地配陰水，有利女性相關生意；廟街則是鱷魚下水格局，適合發展娛樂及零售事業。元海分享增加名氣的旗鼓相當風水陣及五行加顏色升職法。唐碧霞透露不同命格的人如何應用相對應顏色的銀包催旺，黃楚淇推介大家到位於元朗的關帝廣場行大運。

（即時娛樂）