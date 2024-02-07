Twins演唱會｜容祖兒驚喜現身尾場 約Sa嬌騷後旅行 (17:03)

Twins昨晚舉行尾場紅館演唱會，獲容祖兒、MIRROR成員邱士縉（Stanley）和女友李炘頤（Alina）、陳慧嫻、王敏奕、衛詩雅及傅穎等捧場。Twins唱出連串快歌後，成員蔡卓妍（阿Sa）說︰「14場喇！破咗我哋紀錄，在場每一位都同我哋共同創造呢個壯舉，多謝晒！其實真係冇諗過開到14場。」不少觀眾以Twins歷年來的不同形象捧場，不少歌迷為此男扮女裝，有男粉絲更只穿上紅色喱士胸圍。鍾欣潼（阿嬌）看見後笑道︰「個造型係咪侮辱緊我哋呀？」阿Sa看見台下的陳慧嫻時又興奮地說︰「慧嫻姐姐係我哋嘅青春！」她和阿嬌清唱陳慧嫻快歌《跳舞街》，又請慧嫻快些舉行演唱會。

容祖兒以演出嘉賓身分現身台上，阿Sa笑指容祖兒當尾場嘉賓是傳統，憶祖兒上次「大鬧Twins演唱會」，這晚應該沒飲醉。祖兒與阿Sa、阿嬌合唱《隆重登場》及《你最紅》，祖兒笑言︰「最唔抵得成日聽到有人大嗌『咀佢』。」Twins隨即上前向祖兒送吻，祖兒大叫︰「呢啲女人好猖狂，好冇矜持﹗」祖兒又即場約Twins去旅行，她說︰「依家萬事俱備，只欠現金。我哋向老闆拜個早年，等佢畀錢畀得舒服啲。」祖兒隨即帶領全場觀眾說了句「多謝老闆」。

Twins最後一晚演出兩度安歌，近午夜12時才完騷。

（即時娛樂）