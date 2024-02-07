鄧麗欣尋找靈魂伴侶重要過結婚 張繼聰難忘婚後首稱呼謝安琪做老婆 (18:25)

張繼聰、鄧麗欣（Stephy）有份主演的電影《飯戲攻心2》後天（9日）正式上映，兩人飾演的「二佬」陳禮與Monica今集修成正果，準備要結婚。張繼聰在戲中跳唱張國榮的《Monica》抱得美人歸，他回憶拍攝這場戲時很好玩︰「我『復刻』張國榮當年的MV，服飾一模一樣，但毋須學他的唱腔，用『二佬』身分去唱。拍攝這場戲時是炎夏，又唱又跳差點中暑。」

張繼聰透露《飯戲2》有多幕大場面，單是婚禮已有3場，每次開工都動輒過百人。他續說︰「其中一場婚禮是在戶外拍攝，烈日當空，由早拍到晚，我還要穿上三件頭禮服，臉頰曬到紅，與室內場面不連戲。」二佬與Monica的婚禮在主題公園舉行，眾人每晚要等主題公園關門後才能開工。張繼聰表示︰「我們在黃昏5、6時入園化妝，拍至清晨收工。那段日子撞正打風，有天下雨，有天很大風，導演擔心現場的佈置會被吹跌，只好取消拍攝。這電影在製作上經歷了很多難關。」

他表示拍攝結婚戲時想起當年和太太謝安琪（Kay）的結婚情景，讀誓辭時十分感動。Stephy認同︰「我讀完誓辭忍不住落淚。我那些眼淚是出自真心，我與阿聰在戲中經歷了很多，終於走到這一步。」Stephy自言在電影或現實中參加過不少婚禮，因此很久之前已決定好將來結婚時要從簡。她說︰「最重要是兩個人享受，身邊是我最愛的人已足夠。看到朋友結婚時大搞，煩惱之餘又會為瑣碎事鬧得不快，享受不到這麼重要的日子。」

仍然單身的Stephy被問到想何時結婚時尷尬地笑，張繼聰讚她人漂亮又有事業，定有很多追求者，毋須他介紹。Stephy大笑道︰「合理呀﹗要看緣分，不會想太多。我去到這階段，不再執著結婚。兩個人在一起，最重要是適合，對方可以陪伴我一直生活下去。找一個可以分享及分擔任何事的靈魂伴侶較重要，我正期待這人的出現。」張繼聰回想當年與謝安琪結婚時，雖沒有婚前恐懼，但因太多人談論而感到壓力。他說︰「婚禮當天雖然很累，覺得很漫長，但值得。忙完一天後，終於稱呼Kay為太太，早上一起吃早餐，那些都是美好回憶，很開心。每個人的心態也不同，我從太太角度出發，她想大搞就大搞。」

（即時娛樂）