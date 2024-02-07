鄭啟泰離世｜王雁芝延續未婚夫快樂活下去︰慶幸陪他行到最後1秒 (20:17)

資深唱片騎師鄭啟泰上周六（3日）突然離世，他生前逢星期三、四、五下午時段伙拍兩名愛徒T-Max、麥皓兒主持的新城電台直播節目《得閒High Tea》，今天（7日）如常播出，並加入2位新主持林伽遙及梁樂童。直播室內擺放了一張空櫈，節目進行期間播出《怪你過份美麗 紀念鄭啟泰》紀念特輯，以及薛家燕、伍詠薇及鄭啟泰未婚妻王雁芝的錄音片段，希望聽眾能永遠記住鄭啟泰的笑聲。T-Max及麥皓兒仍未接受到鄭啟泰離世，麥皓兒更哭成淚人。T-Max說︰「相信師父在天上會繼續玩。很多人覺得他瘋瘋癲癲，其實他大智若愚。」

王雁芝表示︰「認識鄭啟泰的人都知道他很喜歡戲弄人，今次他真是大整蠱，先求婚，然後自己走了不理我。很多朋友說我為何能那麼堅強，想哭就哭吧﹗其實我已哭完了，哭完了就要重拾笑容。記得我每次哭，他都會說︰『哎吔，全世界最醜樣係你呀﹗快啲笑番啦，嚇親人咩﹗』我因接受訪問而認識他，之後拍拖。他很懂得享受人生，會開着音樂跳舞掃地，又會帶我去海邊野餐，很浪漫。他說過不會結婚，但他這隻無腳雀仔竟然向我求婚。記得他當晚對我說：『老婆，以後記得改口叫老公啦！』」

王雁芝表示與鄭啟泰拍拖的這兩年是她人生中最幸福、最浪漫的時光︰「我很慶幸陪他行到最後一秒，我會延續他的快樂走下去。我們愛得太轟烈，相信不在乎天長地久，只在乎長期心裏擁有。希望大家記得鄭啟泰的好，繼續延續他的正能量。I Love you，老公﹗」

（即時娛樂）