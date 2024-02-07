新城廣播與主題公園合作推動保育教育 (21:15)

新城廣播有限公司（新城廣播）昨日與海洋公園公司進行合作備忘簽署儀式，雙方將共同推動保育教育訊息，計劃未來3年㩗手合作，通過新城廣播多角度線上線下不同平台，以多面向及豐富的方式，發放海洋公園在保育方面的最新動向及成果。

簽署儀式於海洋公園內舉行，在新城廣播有限公司營運總監馬浚偉，以及海洋公園公司行政總裁黃嗣輝見證下，由新城廣播有限公司總經理（商務及市場拓展）梁耀宗，以及海洋公園公司教育主管李美盈進行簽署。

馬浚偉加盟新城廣播後，進行優化工作，並以「我們，有著無限可能」理念為基礎與不同團體合作，發揮現今廣播聯結線上線下同步發放的特色，即時速報各類世界大事、社會時事、財經、娛樂、生活、文化、藝術、教育、體育、健康等資訊，探索各方面的可能及積極支持公益保育等活動，這理念與海洋公園不謀而合。

馬浚偉會上表示：「這是立春後第一個定立的協議，所有嘢都有可能，新城廣播將在海洋公園怡慶坊，舉辦連串活動及節目，藉此吸引更多人流，協力推動香港經濟之餘，同時可以推動保育及音樂，讓大家在生活中感受開心快樂！」

馬浚偉並謂香港各行各業現正面對不同挑戰，更加需要各界合力打拼。新城廣播希望透過今次合作，產生協同效應，一方面協助本港保育事業，同時推動樂壇健康發展，以及帶旺本港旅遊業。

（即時娛樂）