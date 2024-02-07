龍年煲劇｜日劇《大叔的愛》回歸 韓劇《絕佳的解決士》姜其永獲讚 (21:56)

農曆新年將至，不少觀眾趁假期煲劇，「黃Viu」準備「龍年開運煲劇福袋」，有日劇、韓劇，以及話題韓國綜藝節目。

集搞笑與愛情元素於一身的《大叔的愛－Returns－》正於亞洲熱播，今季故事聚焦在「春牧CP」的婚姻生活，同時帶出了不少已婚人士的煩惱，劇情貼地寫實，獲得了不少觀眾的喜愛，更使劇集一舉登上「冬季日劇滿意度調查」榜首！

鍾情日本史劇的觀眾，有小芝風花和龜梨和也領軍的「令和版」《大奧》。劇情講述皇族之後五十宮倫子（小芝風花飾）下嫁第十代將軍德川家治（龜梨和也飾）締結政治婚姻，為獲得將軍的寵愛，後宮佳麗的戰爭正式拉開帷幕。為還原江戶時代，《大奧》全程在京都取景。

姜其永首度擔正之作，Viu Original原創律政復仇韓劇《絕佳的解決士》首播便取得3.3%收視，成績超越同時段前作《戀愛不可抗力》和《奇蹟的兄弟》，走勢凌厲；網民對於劇集評價正面，更讚好姜其永和吳珉錫的演技。

古裝喜劇《夜晚開的花》開播以來收視節節上升，李荷妮和李鍾元雖相差11歲卻默契十足。19禁愛情韓劇《愛情少一啪》講述無性夫妻為了改善生活，化身狗仔隊勒索出軌男女，題材大膽新穎；導演也藉着不同的出軌案例，讓觀眾正視愛情的黑暗面。

近年韓國綜藝流行戀愛真人騷，其中最具話題的《換乘戀愛3》和《Couple Palace》已登陸「黃Viu」，前者邀請已分手的素人情侶入住同一屋簷下，讓他們自行決定與舊愛再續前緣，還是展開一段新戀情；後者集結100名高質單身男女，當中不乏型男索女，他們透過一連串的遊戲認識彼此，從中尋找想要共度餘生的伴侶。

除以上節目，還有《兩天一夜 第四季》、《我家的熊孩子》、《全知干預視角》等長壽韓綜。

（即時娛樂）