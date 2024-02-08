日前稱諒解美斯不落場 高海寧轉軚 發聲明為言論公開道歉 (13:21)

日前曾表示諒解球王美斯不落場的高海寧，隨住事件愈演愈烈而轉軚，發聲明稱她當時在只了解片面的情况下，發表的言論非常不妥。（高海寧Ig圖片 / 明報製圖）

球王美斯周日（4日）隨所屬球會國際邁阿密友賽港隊時稱因肌肉不適缺陣，惹來球迷大叫「回水」，事件引起軒然大波。近年北上發展的高海寧當日和友人入場觀賽，翌日出席活動時表示現場氣氛很好，港隊表現出色，她看得很開心和激動。她表示每位入場人士當然是想睇美斯，但注意力不應只在美斯身上，整場球賽也很重要。高海寧當時說︰「我也想看到他落場，但聽說他受傷，作為球迷也希望美斯有好的身體狀態比賽，我可以諒解這件事。」不過，隨住事件愈演愈烈，她昨晚（7日）轉軚，在Ig發出黑底白字聲明，指自己當日的言論不妥並公開道歉，其聲明全文如下︰

「為免產生更大的誤會，我覺得有必要向大家說明一下：

首先我跟大家一樣對於美斯沒有落場踢球感到非常失望，當天回應記者提問的時候，因為看了球隊教練在賽後記者會上回應『美斯因受傷不能上陣』的報道，所以在採訪中才有『聽說他受傷了』的說法。如果大家有看到完整訪問片段的話，實際我想表達的是：我很投入觀看當天的賽事，因為中國香港隊踢得很好，上半場攻勢很給力，身為球迷看得是盡興的。但許多遠道而來的粉絲們，面對當天的情况，肯定還是會感到失落和傷心。

後續我也是跟大家一樣，了解到之後發生的更多情況，讓我感到非常震驚。我充分意識到，自己當時在只了解片面的情况下，發表的言論是非常不妥的。在此要向所有關注這件事的朋友們表示歉意，真的非常抱歉！

我會持續關注事件的發展，也希望這件事能有一個合理的交代。以後會更加謹言慎行，做好作為公眾人物的正向引導。」

（即時娛樂）