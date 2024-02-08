張繼聰拒被指似木村拓哉 魏浚笙享受嫌棄目光遭圍攻 (16:25)

陳詠燊（Sunny）執導兼編劇的賀歲片《飯戲攻心2》明天（9日）正式上映，Sunny與鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎、陳湛文及新加入的魏浚笙（Jeffrey），早前跟鄭裕玲（Do姐）的網上頻道節目《The Do Show》合作，於電影放映後舉行現場版接受Do姐訪問，大談電影幕後花絮。 Do姐讚張繼聰年紀逐漸成熟，愈大愈似日本「萬人迷」木村拓哉，引起全場歡呼。張繼聰馬上截停Do姐︰「千祈唔好咁講，麻煩剪走呢段﹗」Do姐續說︰「有時睇Ig，以為木村出Post，原來係你嚟嘅。」張繼聰笑言︰「你呢啲係誅我，唔係幫緊我，我呢次死緊。大家都係木村粉絲，唔好侮辱佢。」

Jeffrey被Do姐問他事前可有做足準備時簡單回應「有呀」兩個字，Do姐即說︰「咁就答完㗎喇？你想死啊？」Jeffrey即時補充︰「當然有準備，我好享受自己污糟邋遢嘅造型，好爽，好享受望到大家嫌棄自己個樣。」張繼聰忍不住開聲道︰「好寸啊你，我呢啲受咗成世。」Do姐亦指Jeffrey「轉個彎嚟讚自己靚仔」。而對眾人起哄，Jeffrey招架不住，只好補鑊表示︰「我都覺得自己嘔心，但的確係享受，多謝導演悉心安排。」

有現場觀眾向演員提問，指兩集《飯戲》相隔了兩年，他們拍攝前可有需要重看首集「溫書」時，張繼聰答︰「完全唔需要，因為做足幾個月謝票，我同Stephy由夏天謝票謝到冬天，短髮變長髮，大家有好好嘅默契。而且大家演得好，好快入戲，望住Monica就會二佬上身，呢個就係有好對手嘅好處。」Stephy認同，說大家已有一定默契，而且劇本好很快投入角色。有觀眾發現戲中有不少鄭伊健的「影子」，Sunny表示︰「香港男仔應該都對伊健哥哥有種情意結，因為佢係香港幾個流行文化Icon，如《古惑仔》、《風雲》等，所以寫劇本時下意識提及幾次，揀歌時又揀中佢嘅歌曲，令伊健哥哥嘅精神不停出現喺戲中。」

陳湛文被問到如果要創辦一隊電競隊的話會如何改名時說︰「邪釘橫揮（三夫）。」張繼聰補充︰「真係一聽個名就知猛，但大家唔好亂諗嘢，因為Peter本身係人夫，戲中又排第3，所以先叫人夫，唔係你哋諗嘅《三夫》。」Sunny最後被問到可有興趣找Do姐拍《飯戲3》時說︰「任何人問我有冇第3集，我都好有保留，但如果Do姐應承，我即刻寫劇本。」Do姐笑言︰「我拍戲好麻煩㗎，我冇佢哋咁Easygoing，佢哋咁Nice。」

（即時娛樂）