蔡穎恩整蘿蔔糕曬超強刀功 獲拍檔連家穎封為食物切割師 (17:04)

蔡穎恩（Evelyn）和女團「Me&」成員連家穎（Vian）為網上頻道拍攝賀年特輯，即場炮製蘿蔔糕。Evelyn強調非烹飪教學，純粹分享自己喜歡的食譜。她自言特別喜歡味道清甜的本地白蘿蔔，其他食材還有瑤柱、冬菇、粘米粉及家鄉臘腸。Evelyn說：「我阿嬸喺家鄉特登帶嚟畀我，非常肥美。」她將蘿蔔洗乾淨後，便放在砧板上開始刨皮，說這是最安全的刨皮方法。入廚初哥Vian有樣學樣，可惜一刨便跣手，Evelyn嚇得目瞪口呆。Vian笑說：「我得㗎，Practice makes perfect﹗」Evelyn卻一臉擔心，笑言要預早準備急救箱。

刨好蘿蔔皮後，Evelyn將材料切件備用。她教Vian將蘿蔔切片再切條，見她手起刀落，切出長短粗幼均一的蘿蔔條。Evelyn瞬間將眼前的蘿蔔、臘腸等材料切好，被Vian封為「食物切割師」。Evelyn透露很喜歡切食物：「切嘢係修養心靈練習，可以去除雜念，當下唔需要諗太多。」跟Evelyn相反，Vian顯得有點手忙腳亂。雖然她多次表示「我得嘅」，Evelyn依然非常擔心。為安全起見，她叫Vian用剪刀剪冬菇和用手搣乾瑤柱，成功在沒受傷的情况下處理好所有材料，順利將蘿蔔糕放入蒸爐，全場拍手歡呼。

蒸好蘿蔔糕後開始香煎環節，Vian推介香煎芝士蘿蔔糕，現場散發濃郁芝士香，煎至金黄色的蘿蔔糕香脆可口。Vian開心表示︰「好味到跳舞﹗好味到Hang機﹗」Evelyn好奇Vian上家政堂的情况，更問對方的拿手菜是什麼？Vian笑指最拿手的菜式是超重口味意粉，她說：「我嗰時家政攞A，因為老師好鍾意重口味，我專登買啲勁重口味嘅意粉醬去考試。」Evelyn一臉疑惑問道：「你學整意粉，但買現成嘅意粉醬？」Vian連忙說：「對唔住呀老師，唔好收咗我張證書啊！」

（即時娛樂）