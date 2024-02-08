張致恒夫婦上月中宣布開公司拍節目 今稱與投資者理念不合退出 (19:19)

張致恒和太太區燕雯上月中宣布開設幕後製作公司，聲稱可為品牌製作宣傳影片、企業影片及長片，同時定期於網上平台推出收費節目，豈料不到1個月就宣布與投資者工作理念不合，已終止合作。（張致恒、區燕雯Ig圖片 / 明報製圖）

張致恒（Steven）近年沒有一份工做得長，而且跟太太區燕雯（雯雯）四年抱四，女方要全職湊仔未有外出工作，一家人陷入經濟困境多時。他們上月中宣布開設幕後製作公司，聲稱可為品牌製作宣傳影片、企業影片及長片，同時定期於網上平台推出收費節目，收費方式分為港幣388元的月費任睇計劃及每條100港元的精選影片，似在發展上有晒大計。不過，公司開張未夠一個月，Steven和雯雯就宣布結束。

Steven與雯雯上月在社交平台出Post時，聲稱公司是由他們2人開設，當時Steven說︰「我同我老婆開咗一個地方嚟幫人哋製作拍攝或者剪片，當中我哋亦都會拍一啲唔同嘅短片擺喺網頁裏面，例如人生百態工作生活趣事，希望大家多多支持，遲啲我仲會開一個烹調節目大家多多留意！」雯雯則表示︰「我同Steven成立咗間公司係幫人拍片同幕後製作，然後剛剛開業，我哋兩公婆都會拍片關於人生百態、感情兩性婚姻娛樂新聞都會講下，希望大家多多支持！」不過，他們今日下午在社交平台發文時卻表示︰「因與Uglyfamily網站投資者工作理念不合，所以已經終止所有合作！多謝大家嘅支持。」

兩人在發文中未有提及會否退回部分款項給予之前已付月費的會員，同時關閉了留言功能。至於以他們夫婦掛帥的網站「Ugly Family Production Online」截至晚上7時亦未見有任何交代。

（即時娛樂）