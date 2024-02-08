蔡卓妍聲帶受損求醫數年︰可以諗到嘅任何方法都試過 (20:28)

Twins日前打破紀錄完成14場紅館演唱會，蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）目前正在放假休息。阿Sa今天（8日）在社交平台發文分享感受，坦言騷前非常擔心體力和聲線，一直嘗試各種方法去醫治聲帶問題，可試的方法都已試過，最後只好豁出去盡力演出。

她說︰「今日嘅我雖然個身體已經放緊假，但個心依然掛住演唱會嘅日子。14場呀！係14場呀！我哋完成咗一連14場嘅演唱會，唔單止打破咗我哋嘅紀錄，仲做到以前覺得係無可能嘅事，而且圓滿完成喇！好叻呀我哋！呢段時間極度嚴謹又規律嘅生活，運動訓練彩排演出已經變成我生活嘅一部份。我仲記得，第一日當我企喺紅館個舞台上面，望住阿嬌，望住每一位觀眾，我嗰種最純粹嘅快樂全部返晒嚟。好多好多畫面，好似走馬燈咁係我腦海閃過，時間好似返番去以前嘅咁樣。22年真係唔容易，我哋兩個一齊經歷過大大小小嘅高低起伏，面對過無數次難關，經歷咗不同嘅人生階段，出道嘅時候又點會諗到可以走到咁耐。」

「每一晚見到好多觀眾嘅面孔都好熟悉，有一啲係由我哋出道就跟到依家嘅，有一啲係喺好多活動見過又好耐冇見嘅，有啲係佢哋好細個嘅時候見過，到依家有自己嘅家庭帶埋成家人嚟睇演唱會嘅粉絲。嗰種感覺就好似喺條街度撞番個小學同學咁，未必成日會聯絡，未必成日會見面，但一見到就好親切，想互道一句你好嗎？大部分嘅粉絲都已經走出校園，踏入社會，開始發現呢個世界並唔係你想像咁容易，要學習去面對同埋接受好多以前未見識過嘅人和事，要學會面對生活同工作中嘅壓力，又或者要承擔起為人父母嘅責任。我哋開呢個演唱會就係希望，大家無論身分點樣轉換，入到嚟睇呢個show嘅所有人都會記番起自己心底最純粹嘅快樂，嗰個最簡單嘅自己。暫時拋開生活中嘅煩惱，同一班相同頻道嘅人去一次盛大嘅party，嚟一場青春嘅約定，感恩以前嘅自己，睇完之後又可以充滿力量，精神滿滿咁投入生活同工作。」

阿Sa表示這次Twins演唱會對她來說是一個加油站，直言開騷前非常擔心。她續說︰「老實講做呢個演唱會之前我好擔心，好大壓力，因為體力都唔係以前細個咁，仲要連開14場係以前無做過嘅事，加上聲帶傷咗幾年，一直都搵緊唔同嘅方法去恢復，針灸、食藥、中醫、西醫、氣功、練唔同嘅發聲位等等，可以諗到嘅任何方法都有試過，抱著豁出去嘅心態盡自己最大能力去做呢一次演出，但真正開始咗之後，嗰種被大家激發出嚟嘅熱情同埋能量令我克服咗自己嘅心理恐懼。我依然係咁鍾意舞台，咁鍾意唱歌，咁鍾意表演，嗰一份初心依然熾熱，嗰種最純粹嘅快樂原來一直都在。以前好多（時）覺得過唔到或者覺得個天都要跌落嚟、好灰好難過嘅時刻，此時此刻一切都雲淡風輕。回頭望番好似以前嘅難關都唔係啲咩大件事，反而仲想多謝呢啲所有好或者唔好嘅經歷，成就到如今嘅自己。人越長大，就越要記得向前看向前行。今次我又叉滿電喇﹗我會繼續向前，你哋都係呀！下次再見我哋，大家都會係更好嘅自己！多謝大家﹗」

（即時娛樂）