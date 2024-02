鍾柔美(Yumi)今年4月將參加DSE公開試,順利的話便會升讀大學。她日前參加學校的運動會,大受同學仔歡迎。Yumi在社交平台分享當日的照片,透露參加比賽時贏得銀牌。她說︰「中學生涯最後嘅運動會。Last sports day in this secondary school life. Love my bestiessss﹗估唔到自己會攞銀牌,A great experience﹗Thank you all﹗」好友潘靜文留言︰「返學都咁靚點得㗎﹗」林智樂則說︰「係青春呀﹗」

